Continua a tenere banco nel mondo del Gossip la situazione sentimentale di Enzo Capo e Pamela Barretta. Dopo le rivelazioni dell'ex dama del trono over di Uomini e donne che ha annunciato la fine della sua relazione con l'ex cavaliere, questi sui social ha ribattuto di non essere stato lui a prendere questa decisione.

Di recente, Capo si è soffermato nuovamente sulla situazione che sta vivendo per chiarire che in questo momento non ritiene di essere single, pur ammettendo di aver litigato con Pamela.

L'imprenditore napoletano, infatti, ha rivelato che finora non c'è stata la possibilità di confrontarsi direttamente, guardandosi negli occhi.

Enzo Capo fiducioso sulla sua storia con Pamela: 'Ci chiariremo'

Enzo Capo è tornato sui social per dire la sua sulle dichiarazioni di Pamela, la quale recentemente ha affermato di essere stata lasciata dall'ex cavaliere di Uomini e Donne. Dopo il post in cui ha affermato di non sentirsi più desiderato dalla sua compagna, stavolta l'avvocato campano ha scelto Instagram Stories per pubblicare un video nel quale ha spiegato meglio cos'è accaduto nell'ultimo periodo.

"Sostanzialmente c'è stato questo litigio con Pamela ma assolutamente non lo ritengo una rottura", ha detto l'uomo, aggiungendo che per lui si può dire realmente che una storia sia finita quando ci si può guardare negli occhi.

Dimostrando una buona dose di maturità, Enzo ha detto che spera di potersi vedere presto con Pamela per chiarire in maniera definitiva la loro situazione sentimentale. Tuttavia, siccome in questo momento delicato è vietato a tutti qualsiasi spostamento o viaggio, il confronto è stato rimandato.

"Ci chiariremo", ha chiosato l'imprenditore di Nola, il quale ha auspicato di potersi vedere al più presto con la fidanzata e di dirsene magari di tutti i colori, ma di riuscire finalmente a definire la loro storia, in un senso o nell'altro.

Enzo: 'Andrà tutto bene'

"L'unica cosa che posso dire, così come per l'Italia, è andrà tutto bene. Vedremo", ha concluso Enzo. Stando alle dichiarazioni dell'ex cavaliere di Uomini e Donne, sembra che i suoi sentimenti nei confronti della compagna siano tutt'altro che finiti.

D'altra parte, non molto tempo fa, proprio Pamela pareva ben disposta a prendere in considerazione perfino un matrimonio con Enzo. Quest'ultimo aveva addirittura dichiarato di volere un figlio dalla fidanzata. La speranza di Capo, dunque, è che nel momento in cui potrà incontrare nuovamente la Barretta, tutto si possa risolvere per il meglio.

Molto probabilmente queste affermazioni faranno piacere a Pamela. L'ex dama sicuramente in futuro avrà modo di parlare con Enzo, e chissà che insieme non possano trovare una soluzione alle loro divergenze, sempre che i sentimenti reciproci siano rimasti quelli che si erano dichiarati a vicenda durante l'ultima ospitata a Uomini e Donne.

Ogni ulteriore sviluppo è rimandato al prossimo incontro, che Capo si augura possa verificarsi al più presto.