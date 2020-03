Tutti gli appassionati di Uomini e donne trono over nelle scorse ore hanno appreso una notizia davvero inaspettata. La storia d'amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è giunta al capolinea. È stata l'ex dama pugliese ad annunciarlo sul suo profilo Instagram, in risposta ad alcune domande che le avevano posto i follower.

Pamela ha anche specificato che è stato Enzo a lasciarla. Quest'ultimo, sentitosi chiamato in causa, ha voluto replicare sempre su Instagram, dicendo che in realtà la fine della relazione non è dipesa soltanto da lui.

Enzo Capo: 'Non ho lasciato Pamela'

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Pamela Barretta tramite Instagram Stories, Enzo Capo ha deciso di replicare con un post. Siccome in molti si sono chiesti se la notizia fosse vera, l'uomo ha risposto senza mezzi termini: "Non ho lasciato Pamela". Subito dopo ha motivato la sua affermazione, dicendo che per portare avanti una storia d'amore bisogna essere in due.

L'ex cavaliere di U&D ha aggiunto che l'ex compagna da circa due mesi non lo ricopriva più di attenzioni, non sentiva la sua mancanza e non lo faceva sentire desiderato.

Inoltre, ha aggiunto che ormai già da un po' di tempo Pamela era solita pubblicare sui social delle foto in cui compariva da sola, e che solo raramente condivideva degli scatti di coppia.

Enzo Capo ha concluso dicendo che in questi ultimi giorni è stato "bombardato" dalle domande dei fan, prima di chiosare con un eloquente: "Dalla mia donna mi devo sentire desiderato".

È finita la storia d'amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta

Enzo e Pamela si sono conosciuti in un periodo non proprio positivo per la donna, la quale da poco era uscita da un'altra relazione. La loro storia è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. Non sono mancate, negli studi di Uomini e Donne, discussioni accese e scenate di gelosia da parte di entrambi. Col tempo, però, le cose sono migliorate e, prima delle vacanze natalizie, hanno lasciato il programma insieme, felici e innamorati.

Alcune settimane fa, sono tornati al dating-show di Maria De Filippi e hanno raccontato che la loro relazione andava a gonfie vele. Entrambi non sono riusciti a nascondere le rispettive emozioni e si sono dimostrati a dir poco gioiosi nel descrivere ciò che stavano vivendo insieme.

Nonostante ciò, qualcosa deve essersi rotto tra i due, fino all'annuncio della fine della storia d'amore. A questo punto, il pubblico si sta chiedendo se Pamela ed Enzo torneranno a Uomini e Donne per spiegare come sono andate realmente le cose. Le loro versioni - come accade quasi sempre quando finisce una love story - sono contrastanti.

Bisogna sottolineare che, alla domanda di un fan su un suo probabile rientro nel parterre del trono over, la Barretta ha chiaramente risposto che non intende tornare in trasmissione.