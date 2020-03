Al Grande Fratello VIP è Antonella Elia contro tutti. Nella notte tra domenica 1° marzo e lunedì 2 marzo, infatti, la showgirl si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha attaccato molti dei concorrenti del reality. Il tutto è avvenuto durante un confronto con Adriana Volpe che aveva come obiettivo quello di chiarire le loro posizioni in seguito a dei diverbi avvenuti negli scorsi giorni.

Antonella Elia si scaglia prima contro Licia e Fernanda

Le prime concorrenti a finire nel mirino delle critiche della Elia sono state Licia Nunez e Fernanda Lessa.

Nei confronti della prima l'accusa è quella di essere una "stratega opportunista che si comporta come uno scorpione", capace di avvicinarsi sempre alle persone giuste e colpevole di studiare a fondo le persone con le quali ha degli scontri in modo da poterle poi colpire meglio. La Elia è poi passata a criticare Fernanda Lessa: "Sta facendo nel reality un percorso importante, ma è una cattiva vera. Non voglio fare la bacchettona ma sta sempre con il sedere di fuori, sempre a farsi accarezzare. Ste carezze che vi fate mi sanno di torbido.

Fernanda fa questi massaggi sul c... delle persone e questa cosa è un po' sporca. Quella immagine con lei che ha le mani sul c... io la trovo molto forte, soprattutto su ragazze giovani. Doveva curarsi a casa, cosa è venuta a fare?".

Dure accuse anche nei confronti di Patrick, definito un 'giullare che non fa niente tutto il giorno'

La Elia ha poi messo nel mirino anche Patrick: "Lui è in torto, è un giullare che non fa un c...

dalla mattina alla sera. Fa solo i gavettoni, degli scherzi di m..., i più idioti del mondo. Poi è la terza edizione del Grande Fratello che fa, è ossessionato. Tutte queste sue messe in scena con le mollette nei capelli mi davano fastidio, per questo gli ho tagliato il ciuffo". Dopo queste dure parole, la Volpe ha chiesto alla Elia se non pensa di essere lei la persona isterica, ed è a questo punto che Antonella ha duramente attaccato anche la conduttrice: "Finiamola qui, torna da quei c...

dei tuoi amici. Guarda la realtà, certe persone vi vanno bene perché vi fa comodo per il lavoro, per tornaconto personale, per convenienza. Ammetterai anche tu che io sono istintiva e per questo non sono falsa. Io vivo le cose come le sento, sono io che non credo a voi". Negli scorsi giorni la Elia ha avuto un duro confronto anche con Valeria Marini, tanto che le due sono arrivate quasi alle mani. Durante la puntata serale di questa sera, martedì 2 marzo, è probabile che il conduttore Alfonso Signorini parli proprio del rapporto fortemente conflittuale che si è instaurato tra Antonella Elia e la maggioranza degli altri concorrenti della casa.