Una delle concorrenti del GF Vip 4 che nel corso dell’ultima puntata è rimasta spiazzata dalla lettera scritta dal proprio marito, continua ad essere al centro del gossip anche fuori dalla casa di Cinecittà. Parliamo di Adriana Volpe, che per l’ennesima volta ha negato in diretta televisiva che tra lei e Antonio Zequila ci sia stata una liaison. A prendere parola sulla questione svelando un nuovo retroscena inedito ci ha pensato la signora Carmela, la madre dell’attore conosciuto anche come ‘Er Mutanda’.

L’anziana donna, intervistata dal settimanale Chi ha rivelato di una telefonata tra suo figlio e la nota conduttrice. In poche parole, la madre di Antonio dopo aver difeso a spada tratta il figlio ha sottolineato di non sapere nulla dei trascorsi con Adriana, ma ha fatto sapere di aver ascoltato una conversazione tra i due. L’anziana donna che pare essere a conoscenza delle relazioni sentimentali del discusso gieffino ha affermato: “Parliamo del 2005. La Volpe dall'altro lato della cornetta gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato”.

Stando a quanto raccontato dalla signora, Zequila si sarebbe sentito al telefono con l’ex volto di Rai poco prima di partecipare a l’Isola dei Famosi.

Adriana continua a smentire il flirt con Antonio

Ciò che sarebbe accaduto tra due protagonisti del GF Vip 4 anni fa, è ancora argomento di discussione. Parliamo di Antonio Zequila, che nel quindicesimo appuntamento serale del reality condotto da Signorini ha lasciato intendere di nuovo che tra lui e Adriana Volpe in un lontano passato ci fu in flirt.

La nota conduttrice è andata su tutte le furie non appena il suo compagno d’avventura ha ribadito di aver avuto una storia con lei seppur fugacissima, quando si stava affacciando nel mondo dello spettacolo. Non si è fatta di certo attendere la replica della moglie di Roberto Parli che ha negato qualsiasi tipo di allusione, nonostante Antonio abbia confermato che entrambi avrebbero passato un pomeriggio a casa sua non soltanto a mangiare i biscotti.

Infuriata con il suo coinquilino, la Volpe ha addirittura giurato sulla figlia Gisele che non sarebbe successo nulla tra lei e Zequila.

Parla la madre di Zequila: ‘Mio figlio non è un bugiardo’

In difesa di Antonio è intervenuta la madre, che ha fatto una rivelazione in grado di poter rimettere tutto in discussione. Per la precisione, la signora Carmela sulle pagine del settimanale Chi ha fatto sapere di essere stata testimone di una conversazione telefonica tra suo figlio e l’ex volto della Rai. Per iniziare queste sono state le parole pronunciate dalla madre di Zequila: “Antonio non è un millantatore come qualcuna sta provando a farlo passare.

Era il 2005 e mio figlio si preparava a sbarcare a l’Isola dei famosi. Adriana all'epoca era in Rai”. Sempre nell'intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, la signora Carmela dopo aver precisato che suo figlio non è un bugiardo, ha aggiunto di ricordarsi in modo perfetto di aver assistito ad una telefonata tra Antonio e Adriana. Quest’ultima stando a quanto ha dichiarato la madre di Zequila, chiese all'attore di non parlare sotto i riflettori delle telecamere del loro passato. A questo punto Carmela riguardo all'atteggiamento della Volpe ha esclamato: “Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?”.

Per finire la signora non si è limitata a parlare soltanto di Adriana Volpe, visto che ha detto la sua anche su Valeria Marini, che nella casa del Grande Fratello Vip ha smentito di aver avuto una relazione con l’attore partenopeo. L’anziana donna ha raccontato che la showgirl romana avrebbe messo piede nella sua abitazione trent'anni fa, precisamente prima di recarsi sulla costiera Amalfitana con Antonio.