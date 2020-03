Nella puntata di lunedì 2 marzo del GF Vip 4, Adriana Volpe e Antonio Zequila hanno avuto un'accesa discussione. Il motivo dello scontro sono state le dichiarazioni di Zequila sul suo presunto flirt con l'ex conduttrice de I Fatti Vostri. Quest'ultima, però, ci ha tenuto a smentire ogni tipo di rapporto avuto con l'attore, dichiarando di non ricordarsi perché sono passati parecchi anni ed era poco più che una diciottenne. La bella trentina, inoltre, ha ricordato all'attore la sua storica lite con Pappalardo a Domenica In.

Adriana Volpe e Antonio Zequila: tensione al GF Vip 4

"Se fosse vero di cosa dovrei vergognarmi?" - ha esordito Adriana Volpe scagliandosi duramente contro Antonio Zequila riguardo alle dichiarazioni fatte nei suoi confronti al GF Vip 4. Poi, l'ex conduttrice de I Fatti Vostri ha aggiunto: "Io giuro su mia figlia che non ho passato una notte con lui". La risposta di Zequila è stata piuttosto dura e lapidaria: "Non sopporto le persone bugiarde, ipocrite e manipolative. Non le deve dire le bugie. Bugiarda!".

Il clima è diventato piuttosto teso e Adriana Volpe ha ribattuto così: "Dopo la lite con Adriano Pappalardo sei stato bannato dappertutto! Mi sembra che l'educazione non te l'abbia insegnata nessuno. Si è superato ogni limite! Per me sei una persona davvero trasparente!".

Dallo studio è intervenuto Alfonso Signorini che ha chiesto alla Volpe per quale motivo reputa Zequila una persona non frequentabile.

La conduttrice ha replicato: "Ha un ego smisurato, quale donna lo frequenterebbe?". La discussione è proseguita con Zequila che ha alzato nuovamente i toni, ribattendo all'inquilina: "Sei una spergiura. Mi vergogno di averti conosciuto, anche trent'anni fa". La presentatrice televisiva non si è fatta mettere i piedi in testa e ha continuato a rispondere al gieffino: "Ribadisco, tu mi fai pena come uomo e mi spiace che stiamo scrivendo una pessima pagina della televisione".

Infine, Zequila ha voluto stemperare la tensione chiudendo la discussione con un battuta ironica: "Chiedo scusa, l'avrò confusa con un'altra modella". Chi dei due sta raccontando la verità sul loro incontro in passato? Probabilmente si scoprirà tutto nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 4, Fabio Testi dice la sua sull'affaire Volpe-Zequila

Nel corso della quindicesima puntata del GF Vip 4, Alfonso Signorini ha interpellato Fabio Testi per chiedergli cosa ne pensasse del presunto flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. L'attore ha risposto al conduttore dicendo che Antonio ha sbagliato a riportare al pubblico i fatti privati di Adriana, soprattutto se a lei non fanno piacere.

Invece su Adriana ha detto: "È una donna sposata con famiglia, aveva diciotto anni e poteva essere più morbida".