Il Grande Fratello Vip, nelle ultime ore, ha informato i concorrenti circa le novità riguardanti l'emergenza sanitaria legata all'epidemia del Coronavirus in Italia. Visti gli eventi, gli autori del Reality Show hanno deciso di mettere a conoscenza anche i concorrenti della reale situazione, per dar modo loro di valutare se continuare il gioco o tornare dalle loro famiglie. Tra le altre cose, sono stati mostrati anche alcuni video dei familiari e al termine dei quali in molti non sono riusciti a trattenere le lacrime, come ad esempio Zequila, Denver, Paola e Sossio.

Gli autori informano i concorrenti del Gf Vip dell'emergenza

E' toccato a Michelle Cucuzza, ex concorrente della Casa del Gf Vip, il compito di informare i suoi ex compagni di avventura circa le ultime novità riguardanti l'epidemia legata al virus Covid-19. Il giornalista, da quanto si apprende, si è collegato in video prima con gli uomini e poi con le donne della Casa e ha mostrato loro il filmato della conferenza stampa del Presidente del Consiglio, in cui lo stesso ha dichiarato l'Italia intera come 'zona protetta', limitando gli spostamenti e gli assembramenti.

Il tutto allo scopo di limitare il contagio che, negli ultimi giorni, è notevolmente aumentato. Le reazioni all'interno della Casa di Cinecittà sono state diverse. Patrick ad esempio, ha ipotizzato di continuare il gioco, mentre Antonio Zequila è parso molto turbato.

Zequila turbato dal video di Cucuzza

Zequila non ha reagito benissimo alle notizie arrivate dall'esterno e subito ha detto a Patrick: 'Lascia stare i gavettoni', demandando la decisione se proseguire o meno il gioco ad un colloquio con gli autori del Gf Vip.

'A me passa la voglia di giocare' avrebbe esclamato l'attore campano, mentre di altra opinione pare essere Fabio Testi, il quale sembra deciso a continuare il programma. Secondo il suo parere infatti, la produzione vorrebbe che la trasmissione andasse avanti per distrarre le persone a casa in questo momento di difficoltà. Certo è che, in casa, da ora in avanti, sarebbero poco gradite le liti futili oppure certe battute che, in altri momenti, sarebbero risultate persino divertenti.

Lacrime per Denver, Sossio, Paola e Zequila: le notizie sul Covid-19 scombussolano la casa

Dalle indiscrezioni dunque, sembra che Fabio Testi abbia ricevuto il filmato del figlio, collegato l'altra sera in diretta a 'Live, non è la D'Urso' e dove il giovane ha voluto rassicurare il padre sulla situazione a Shangai. Adriana Volpe invece, è parsa parecchio preoccupata, manifestando la volontà di saperne di più sull'intera questione legata allo stato di emergenza in cui versa l'Italia. I video messaggi dei familiari, nonostante siano stati tutti rassicuranti, hanno scatenato comunque diverse reazioni, come quella di Andrea Denver che è parso quasi sotto choc.

Sossio, Zequila e Paola Di Benedetto invece, sono scoppiati a piangere.

Questa sera in diretta tv su Canale 5, si scoprirà come i concorrenti e gli stessi autori del Gf Vip decideranno di affrontare questa delicata situazione.