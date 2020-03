Nella casa del GF Vip continua ad essere guerra aperta tra due concorrenti. Nelle scorse ore, Antonella Elia si è scagliata nuovamente contro Valeria Marini, quando quest'ultima ha cercato di avere un riavvicinamento con lei, senza però ottenere alcun risultato. Le due showgirl hanno avuto un'altra discussione, nonostante il tentativo di mediazione di Sossio Aruta e Paola Di Benedetto.

La fidanzata di Pietro Delle Piane ha perso nuovamente le staffe nel momento in cui la Marini le ha ribadito di non averle sventolato il rosario sotto il naso.

L'ex valletta di Mike Bongiorno, però, non ha apprezzato le buone intenzioni della coinquilina, attaccandola duramente. Infatti, la Elia si è rivolta alla rivale dicendole: "Sei un clown, ipocrita, bugiarda, spergiura. Ti devi vergognare di te stessa. Sei un mostro".

L'ex star del Bagaglino, dopo essersi scontrata con la showgirl piemontese, non è riuscita a trattenere le lacrime in confessionale.

Valeria tenta invano di chiarirsi con Antonella

Dopo essersi scontrate durante la quindicesima puntata del GF Vip, Antonella Elia e Valeria Marini si sono rese protagoniste dell'ennesimo faccia a faccia.

Tutto è cominciato quando la soubrette dei "baci stellari" ha provato a chiarirsi con la collega, dicendole di non aver agitato il suo rosario per mandare chissà quale messaggio, e precisando che si tratta di un oggetto a lei molto caro che porta sempre con sé.

Le spiegazioni di Valeria non hanno affatto convinto Antonella che, al contrario, l'ha apostrofata duramente: "Non giurare il falso. Non chiarisci niente, menti.

Sei una falsa, ridicola. Un essere umano deve avere una dignità".

La Marini si sfoga in confessionale dopo le offese della Elia

Di fronte alle accuse della Elia, la Marini ha provato ancora una volta a trovare un punto d'incontro senza alzare i toni del confronto. Ma la showgirl torinese ha continuato ad attaccare la coinquilina, definendola una spergiura e un mostro.

Al termine del battibecco, l'ex primadonna del Bagaglino si è sfogata in confessionale.

Durante il daytime del 4 marzo, è stata mostrata una Valeria ormai esausta degli attacchi della Elia. La soubrette "stellare", con le lacrime agli occhi, ha spiegato di non riuscire più a sopportare questo clima di tensione, affermando: "Non ho mai giurato il falso. Io so qual è la verità. Mi ha offeso e messo le mani addosso". Inoltre, Valeria ha lasciato intendere di essere rimasta particolarmente ferita dalla definizione "spergiura" che Antonella ha dato di lei.