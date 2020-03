Nelle ultime ore, gli inquilini della casa del GF Vip hanno parlato in diverse circostanze dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia. In molti hanno manifestato preoccupazione, altri si sono avventurati in previsioni che sono state spazzate via dalla decisione degli autori di informare i concorrenti su quanto sta accadendo nel Bel Paese e sulle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'epidemia. Notizie che hanno scosso, e non poco, i protagonisti del Reality Show di Canale 5 che sono stati relazionati anche sul bilancio parziale delle vittime e dei contagiati.

Nonostante ciò, subito dopo la comunicazione si è verificato un violento litigio con protagoniste Valeria Marini, Licia Nunez e Antonella Elia. Quest'ultima ha puntato l'indice contro la soubrette con un eloquente "sparati". Subito dopo, nel mirino è finita l'attrice che l'aveva invitata a calmarsi vista la situazione: "Cosa vuoi da me, sei solo una poveretta. Vatti a fare un giro gallina".

Nuove tensioni tra Antonella Elia e Valeria Marini dopo le comunicazioni sull'allerta sanitaria

Le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip non si sono placate neanche dopo che gli inquilini erano stati aggiornati sulla drammatica situazione in cui versa l'Italia per via dell'epidemia da Covid-19.

Nello specifico, gli autori del reality show di Canale 5 hanno convocato prima gli uomini e poi le donne in confessionale per informarli su quanto accaduto nelle ultime ore. Inoltre, ai gieffini è stato mostrato un video messaggio dei propri cari per rassicurarli sul loro stato di salute.

Al termine dei colloqui, Antonella Elia ha avuto un nuovo battibecco con Valeria Marini. L'ex ragazza di Non è la Rai ha perso le staffe e non ha usato mezze misure nel rivolgersi all'artista romana: "Sparati".

Immediato l'intervento di Licia Nunez che ha fatto notare alla compagna di avventura che non era il caso di alzare i toni dopo le notizie che avevano ricevuto in merito all'emergenza sanitaria.

La showgirl perde le staffe dopo la tirata d'orecchie di Licia Nunez: 'Sei solo una poveretta'

L’attrice ha accusato Antonella Elia di poca sensibilità e che si sarebbe dovuta vergognare per il suo comportamento visto il momento drammatico.

Immediata la replica della showgirl che aveva già discusso con l'attrice nei giorni scorsi: "Cosa vuoi da me str...", ha affermato la torinese che ha paragonato la coinquilina ad un cobra: "Ti ho offeso? Sei solo una poveretta" ha aggiunto la Elia che, in maniera colorita, ha chiesto alla Nunez di allontanarsi.

"Vai a farti un giro prima che mi incavoli veramente". Licia non è rimasta in silenzio e ha accusato la compagna di Pietro Delle Piane di recitare una parte, esortandola a cambiare atteggiamento: "Meglio che cambi ruolo, fare la vittima non va più bene. Non mi fai paura".