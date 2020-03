Proprio pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: il Grande Fratello VIP chiuderà prima, ad inizio aprile, tornando alla sua collocazione originaria. La finale del reality di Canale 5 è fissata per mercoledì 8 aprile, invece del 27 aprile. Restano quindi solamente quattro puntate del reality più longevo d’Italia prima della super finale. Per i concorrenti, che da molti giorni sono scossi dagli eventi tragici che stanno dilaniando l’Italia intera, è sicuramente una bellissima notizia, in quanto avranno modo di restare vicino ai propri cari e porsi in quarantena nelle proprie case.

Gli autori hanno informato i concorrenti questo pomeriggio, attraverso un comunicato ufficiale che è stato letto da Antonella Elia e Adriana Volpe, entrambe al televoto settimanale e quindi a rischio eliminazione.

Il comunicato ufficiale: ‘La situazione accaduta in Italia è unica’

Erano giorni che si rincorrevano voci su questo argomento ma non era stato ancora confermato nulla: oggi invece è arrivata l'ufficialità. Nel comunicato si legge: ‘La situazione che si sta verificando in Italia è unica, mai accaduta prima.

Il pubblico vi vuole vedere sorridere e divertire. Da ora in avanti vi daremo notizie costantemente su quello che sta succedendo nel paese, dopo aver parlato con i vostri cari. Il pubblico vi ama e segue le vostre storie. Il Grande Fratello VIP ha deciso di chiudere all’inizio di aprile, tornando alla sua configurazione iniziale’. Insomma, un comunicato dai toni molto forti, dai quali si capisce che ormai si è arrivati ad una situazione insostenibile per poter portare avanti per un altro mese la grande e complessa macchina del reality di Canale 5.

Già dalla scorsa settimana erano iniziate le prime difficoltà, con Alfonso Signorini in collegamento dagli studi Mediaset di Milano e Wanda Nara costretta a restare a Parigi a causa delle restrizioni imposte dal governo italiano. Per i concorrenti, quindi, si preannunciano adesso altri 25 giorni ricchi di emozioni differenti: ci sarà modo di pensare ai tanti mesi trascorsi tra le mura della casa di Cinecittà, con uno sguardo però anche al futuro e a ciò che succederà una volta usciti dal reality.

Resta da capire come dalla prossima puntata sarà organizzato il meccanismo di gioco, visto che in casa, attualmente, ci sono ancora 15 concorrenti e le puntate eliminatorie, escludendo la finale, sono solamente tre.

I concorrenti del Grande Fratello Vip in lacrime dopo il comunicato

Il comunicato ha fatto scoppiare tutti i concorrenti rimasti in gioco in un lungo pianto: tutti sono parsi emozionati al pensiero di poter tornare ad avere contatti con i propri familiari. Insomma con la finale del Grande Fratello si concluderà, almeno per il momento, l'intera stagione televisiva di intrattenimento.

Il Gf rimarrà comunque ancora in onda, l'unico contenuto Mediaset insieme ad Amici di Maria De Filippi e al programma di Barbara d’Urso, Live non è la d’Urso. Ricordiamo, infatti, che la rete di Berlusconi ha deciso di interrompere da questa settimana dei titoli molto importanti della rete come Verissimo e da oggi Uomini e Donne, il tutto nonostante fossero già pronte delle puntate inedite registrate precedentemente.