Il marito di Adriana Volpe è tornato a pubblicare una nuova lettera a TvBlog. Roberto Parli ha puntualizzato che la missiva scritta in precedenza non era un attacco nei confronti della donna che ama, ma contro il Gossip che sta attanagliando la coppia da qualche settimana a questa parte. Nella nuova lettera l'uomo non solo ha difeso la concorrente del Grande Fratello Vip 4, ma ha anche criticato Antonio Zequila e Andrea Denver.

Durante la quindicesima puntata del reality-show di Canale 5, Alfonso Signorini ha messo al corrente la Volpe sulla lettera del marito.

Quest'ultimo non avrebbe gradito la vicinanza della madre di sua figlia ad Andrea Denver. Adriana, in preda ad una vera e propria crisi di nervi, terminata la diretta, ha reagito in malo modo, tanto che per protesta si è strappata il microfono di dosso. Nonostante le sollecitazioni degli autori, la concorrente ha sfidato la produzione. Il gesto della Volpe, al momento, non è chiaro se fosse rivolto contro il GF, oppure contro i contenuti della lettera del marito.

Roberto Parli rassicura la moglie

L'imprenditore immobiliare ha deciso di scrivere un'altra lettera indirizzata alla moglie. Roberto Parli ha ribadito che non ha nulla da ridire sul comportamento di Adriana Volpe: "Desidero mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche". L'uomo ha puntualizzato che, essendo lontano dal mondo dello spettacolo, non gradisce affatto il clamore mediatico che, in questo momento, circonda la sua famiglia.

Il marito di Adriana Volpe ha affermato che l'intento della prima lettera, era quello di informare la gieffina che alcuni atteggiamenti fuori dalla casa del GF potevano risultare equivoci da terze persone. "Ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto", con queste parole Parli ha voluto tranquillizzare sua moglie. A questo punto viene da chiedersi: nella sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, verrà mostrata alla Volpe la nuova lettera?

Il marito di Adriana Volpe contro Antonio Zequila

Nel corso della nuova missiva pubblicata su TvBlog, Roberto Parli è tornato a puntare il dito contro Antonio Zequila. Qeust'ultimo è convinto di avere avuto un flirt in passato con l'ex conduttrice Rai; al contrario la diretta interessata ha sempre negato l'accaduto.

In merito al chiacchiericcio che vede coinvolti i due concorrenti del GF Vip, l'imprenditore immobiliare è stato piuttosto chiaro: "Mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti". Sulla base di queste affermazioni l'uomo ha ribadito a tutti coloro che hanno puntato il dito contro la Volpe, che è orgoglioso di sua moglie e del percorso fin qui svolto nella casa più spiata d'Italia.

Infine Roberto Parli ha espresso un commento anche sulla presunta simpatia che Andrea Denver avrebbe nei confronti di Adriana Volpe: "Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, ma è inesistente".