Non si placano le polemiche nella casa del Grande Fratello VIP. Dopo la furiosa litigata avvenuta ieri tra Sossio e Teresanna, nella casa i nervi sono tesissimi. Basta davvero una piccola cosa a far sbroccare i concorrenti reclusi ormai da più di due mesi. I comportamenti degli inquilini di Cinecittà sono costantemente osservati da parenti e familiari ed è inevitabile che, qualche volta, si riceva qualche critica. Il marito di Fernanda Lessa è intervenuto tramite la sua pagina Instagram, scrivendo un lungo messaggio in cui ha preso le difese della sua amata dagli attacchi di altri inquilini, primo tra tutti Sossio Aruta.

Il calciatore napoletano insieme a Paola di Benedetto e al modello Andrea Denver, nelle scorse ore, hanno fatto delle battute poco felici nei confronti di Fernanda, dolorante da qualche giorno per un forte dolore ai denti, accusandola di essere in preda ad una vera e propria crisi di nervi.

Luca Zocchi contro Sossio Aruta: ‘Sei un troglodita’

Sossio Aruta ha usato nei confronti di Fernanda delle parole davvero poco carine: ‘La vipera velenosa avete visto che faceva quando è successo il casino? Si dava le botte qua e poi voleva fare la preghiera’.

Parole, queste, che hanno trovato subito l’appoggio dell’eterna rivale in casa Antonella Elia che ha continuato dicendo: ‘È inaccettabile che Fernanda sia andata via quando aveva una delle sue crisi e poi è tornata chiedendo di pregare. È andata completamente fuori di sé’. Insomma, si tratta di un vero e proprio attacco nei confronti della modella brasiliana, prontamente difesa dal marito. Luca, infatti, tramite un post su Instagram ha adottato delle frasi molto forti verso Sossio: lo ha definito un troglodita, un uomo di un’ignoranza pura che non è in grado di capire quando una persona sta male per un mal di denti.

Non le manda a dire nemmeno a Paola di Benedetto e ad Andrea Denver, chiamandolo, in modo ironico sicuramente, buon samaritano. Denver, infatti, sembra che abbia voluto rincarare la dose, tanto da chiedere a Sossio di raccontare altri episodi paranormali, riferendosi evidentemente a Fernanda Lessa.

Il GF VIP verso una chiusura anticipata?

L’emergenza Nazionale ha gettato l’intero paese al collasso, provocando una crisi in tutti i settori, compreso il mondo della televisione.

Tutti i palinsesti, al fine di garantire ai cittadini, un’adeguata e costante informazione sull'evolversi della vicenda, sono stati completamente stravolti. Dopo la chiusura momentanea di Domenica Live, Le Iene e Verissimo, sempre più attendibile è la notizia per cui anche il Grande Fratello VIP rischierebbe un consistente taglio di puntate serali. Pare, infatti, che la finale di questa edizione, inizialmente fissata per il 27 aprile, venga anticipata a mercoledì 8 aprile, chiudendo così il programma dopo 90 giorni esatti di permanenza. Ad oggi si tratta solamente di ipotesi che devono essere ancora confermate o smentite dai diretti interessati.

Intanto la prossima puntata di Grande Fratello VIP andrà in onda mercoledì sera in prima serata su Canale 5.