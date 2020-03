Lo scherzo di Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe ai danni di Licia Nunez ha mandato su tutte le furie Barbara Eboli. La fidanzata dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha utilizzato delle parole piuttosto dure nei confronti delle tre gieffine.

Tutto è accaduto lo scorso martedì 10 marzo, quando Paola, Antonella e Adriana hanno imitato in modo goliardico i risvegli delle loro coinquiline, comprese loro stesse. A quanto pare il tono ironico non è stato compreso appieno dall'attrice de 'Le tre rose di Eva'.

La gieffina infatti dopo essersi rifugiata in confessionale, tra le lacrime fa affermato di essere stanca di sentire dei pettegolezzi su di lei che non le appartengono.

Barbara si scaglia contro Adriana

Dopo lo sfogo di Licia Nunez, Barbara Eboli è stata protagonista di un duro sfogo sui social. La compagna della Nunez ha preso di mira il trio composto da Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe ed ha ha affermato: “Se il gioco delle imitazioni ha portato a questo, direi che è uno scherzo di me...

Cara Antonella, Paola e Adriana io non sto ridendo per niente”.

In un secondo momento la Eboli ha invitato tutti i suoi fan a sostenere Licia Nunez. Barbara, in una Instagram Stories destinata ai suoi seguaci, ha dichiarato: “Ragazzi l’unica ‘arma’ che abbiamo contro questo schifo è rimanere uniti e non darla vinta agli abusi”. Barbara infatti, si è detta sicura che Licia Nunez non ha nessuna intenzione di abbandonare la casa più spiata d'Italia.

L'appello di Barbara Eboli è stato accolto da molti follower. Tantissimi utenti hanno espresso il proprio affetto nei confronti della Nunez, ma come spesso accade c'è anche chi è andato oltre. In particolare un utente, per commentare il comportamento negativo di Adriana Volpe, ha preso di mira la figlia Gisele; commento alla quale numerosi utenti si sono dissociati.

Adriana Volpe vs Licia Nunez: ‘Ha sentito fischi per fiaschi’

Adriana Volpe e Antonella Elia, dopo essere venute a conoscenza della reazione di Licia Nunez, hanno fornito la loro opinione. Nello specifico, l'ex conduttrice Rai ha affermato che il comportamento della sua coinquilina è stato subdolo. Secondo Adriana Volpe, la Nunez non doveva isolarsi dal gruppo ma, al contrario, avrebbe dovuto affrontare la questione: “Lei stava in bagno e con le sue antennine tirate su ha sentito come sempre fischi per fiaschi”. Adriana ha precisato che lo scherzo non era affatto malvagio. Antonella Elia invece è stata molto più pungente nei confronti della sua coinquilina; per la 56enne torinese l'attrice non aveva alcun motivo per apparire turbata: "Ridevamo a crepapelle anche di noi”.