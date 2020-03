Era nell'aria da giorni, ma ora è arrivato il comunicato ufficiale da parte del Grande Fratello Vip, che ha annunciato ai concorrenti la chiusura anticipata del Reality Show, a causa dell'emergenza sanitaria che sta devastando l'Italia. Sebbene i concorrenti siano sempre informati di ciò che accade fuori, il clima gioioso e di serenità è venuto meno, tanto che la produzione del Gf Vip si è vista costretta a prendere questa decisione. Diverse le reazioni dei concorrenti alla notizia. Mentre i più si sono resi conto della drammatica situazione fuori dalla Casa di Cinecittà, Fernanda Lessa ha invece proposto ai suoi coinquilini di festeggiare.

Un atteggiamento che non è piaciuto ai suoi compagni di avventura e al pubblico.

Gf Vip, chiusura anticipata per il reality di Signorini

E' inevitabile che anche i concorrenti del Gf Vip siano molto preoccupati per la situazione che si sta vivendo fuori dalle mure di Cinecittà e, sebbene siano sempre informati e aggiornati sulla salute dei loro familiari, ciò non toglie che lo spirito del gioco sia venuto meno. La produzione del Gf Vip, in queste ultime ore, ha comunicato loro la decisione di interrompere prima del previsto il Reality show, dando loro la possibilità di riabbracciare i loro cari tra poche settimane.

Dalle ultime notizie infatti, il Grande fratello si concluderà la prima settimana di aprile.

Lacrime al Gf Vip dopo la decisione di anticipare la chiusura

Appresa la notizia dello stop anticipato, i concorrenti del Gf Vip si sono lasciati andare alle lacrime, abbracciandosi e facendosi forza l'un l'altro, ringraziando tra l'altro gli autori del programma per aver preso questa decisione. Una scelta inevitabile, vista l'emergenza sanitaria che sta preoccupando e non poco anche i concorrenti del reality.

I gieffini hanno preso coscienza del fatto che, da ora e sino alla puntata finale, le dinamiche del gioco cambieranno, anche se il tutto verrà svelato solo nella diretta del prossimo 18 marzo. Tutti i concorrenti dunque, si sono sdraiati in giardino tenendosi per mano, un modo non solo per incoraggiare loro stessi, ma anche tutti gli Italiani che li stanno guardando.

La reazione di Fernanda Lessa non piace ai compagni di avventura al Gf Vip

Nonostante tutti si siano lasciati andare alle lacrime, non sono mancate le polemiche, soprattutto riguardo alla reazione di Fernanda Lessa alla notizia dello stop anticipato. Secondo alcuni utenti dei social e ad alcuni inquilini infatti, la modella brasiliana avrebbe festeggiato troppo alla lettura del comunicato. Sul web hanno tra l'altro fatto notare come i concorrenti avrebbero anche potuto lasciare il gioco viste le notizie non rassicuranti provenienti dall'esterno, mentre in casa Denver, Patrick e Sossio non hanno apprezzato le parole di Fernanda che avrebbe detto: 'Che bel comunicato, perché sono di nuovo nel gioco ragazzi', proponendo poi di fare una festa.

Indignati i suoi compagni di avventura che hanno trovato di cattivo gusto l'idea di festeggiare mentre all'esterno si sta vivendo una situazione drammatica.