Non c'è pace al Grande Fratello Vip dove, poche ore fa, un drone ha sorvolato il giardino della casa di Cinecittà, lasciando cadere un messaggio contro Antonio Zequila. Nonostante gli autori del programma abbiano subito chiesto ai concorrenti di rientrare nell'appartamento, Adriana Volpe ha ignorato i loro richiami e ha raccolto il foglio, scoprendo che si trattava di un articolo del settimanale Nuovo che riportava un'intervista rilasciata dalla modella Andrada Marina, la quale ha sostenuto di essere stata molestata da Zequila.

Antonio, dopo aver appreso del contenuto del messaggio, si è scagliato contro Adriana, invocando un provvedimento nei suoi confronti per non aver rispettato quanto richiesto dalla produzione. Il pubblico, invece, sui social network ha criticato ironicamente l'atteggiamento dell'attore campano.

Adriana non ascolta gli autori del GF Vip e raccoglie il messaggio esterno

Poche ore fa, la quiete dei concorrenti del GF Vip è stata messa a dura prova nel momento in cui è apparso un drone che ha sorvolato il giardino, lasciando cadere un foglio.

Gli autori del Reality Show hanno chiesto ai gieffini di tornare in casa, ma Adriana Volpe, incurante dell'invito, ha deciso di raccogliere il messaggio.

E così si è scoperto che si trattava di una pagina della rivista "Nuovo". Nel dettaglio, era un'intervista rilasciata dalla modella Andrada Marina, nella quale la modella sosteneva di essere stata molestata da Antonio Zequila. Stando al racconto della ragazza, dopo uno spettacolo l'attore l'avrebbe invitata nella sua camera d'albergo per parlare di lavoro.

Qui, in realtà, avrebbe provato a baciarla contro la sua volontà.

La ballerina di danza del ventre ha aggiunto che, dopo essere scappata dall'hotel, ha appreso che anche altre donne avrebbero subito lo stesso trattamento da Zequila.

Zequila chiede un provvedimento contro Adriana Volpe

Nel momento in cui Adriana ha raccolto il misterioso foglio proveniente dall'esterno, Zequila ha appreso che non si trattava affatto di un messaggio di sostegno nei suoi confronti.

Visibilmente adirato, l'attore ha attaccato la conduttrice per aver violato il regolamento. Di conseguenza, Antonio ha chiesto alla produzione di prendere dei provvedimenti nei confronti della Volpe.

Ricordiamo che pochi giorni fa, l'ex presentatrice de I Fatti Vostri aveva già ignorato le raccomandazioni del GF Vip, togliendosi per un attimo il microfono. In merito alla richiesta di Zequila, i telespettatori si sono immediatamente riversati sui social dove hanno commentato la vicenda con ironia. Tra gli interventi più significativi, segnaliamo il seguente: "Se l'articolo fosse stato lusinghiero (per Zequila, ndr) se ne sarebbe vantato per 10 puntate".