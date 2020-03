Nella puntata di martedì 3 marzo 2020 di Pomeriggio 5, programma pomeridiano condotto da Barbara d'Urso su Canale 5, si è discusso delle ultime tensioni al Grande Fratello Vip 4. Tra gli ospiti della puntata c'era anche Luca Zocchi che ha replicato alle accuse mosse nei confronti della moglie Fernanda Lessa di aver attuato dei "riti voodoo" contro alcune concorrenti della casa, in particolare Antonella Elia.

Pomeriggio 5, le dichiarazioni di Luca Zocchi in difesa di Fernanda Lessa

Ieri a Pomeriggio 5 Barbara d'Urso ha mandato in onda un filmato che ritraeva Fernanda Lessa in lacrime dopo la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip 4.

A commentare il video è stato Luca Zocchi, che si è detto profondamente turbato da quanto accaduto a sua moglie. "È stato ridicolizzato il credo di un popolo e di mia moglie" - ha dichiarato il marito di Fernanda. Poi, Luca ha spiegato che sua moglie Fernanda pratica dei riti per proteggersi dalle persone che emanano energie negative perché non le può evitare. Dopodiché, la padrona di casa ha espresso la sua dicendo che esistono persone che hanno un'aura meno positiva rispetto ad altre e che non devono essere condannate perché non hanno nessuna colpa.

La d'Urso ha poi riportato lo stesso esempio di Alfonso Signorini, citando la vicenda di Mia Martini, ma Luca ha replicato: "Non andrebbero paragonate come storie. Stiamo parlando da un lato di energie, dall'altro di una che veniva additata per tutt'altro". Però, la conduttrice ha ribattuto che molti giovani telespettatori potrebbero emulare i gesti visti al GF Vip 4 contro altre persone, senza conoscere il credo di Fernanda.

A quel punto, Luca si è rassegnato: "Non voglio dire che Fernanda abbia ragione, voglio spiegare le sue intenzioni e la sua provenienza".

Chi è Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa

Luca Zocchi è un barman che ha vissuto per un periodo di tempo ad Amsterdam, in Olanda, per poi tornare a Cumiana, in provincia di Torino. Ha intrapreso una relazione con l'ex modella Fernanda Lessa, alla quale è stato molto vicino quando aveva problemi con l'alcolismo.

Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che hanno lasciato i loro rispettivi partner per poi convolare a nozze nel 2017. Fernanda, infatti, era sposata con Davide Dileo, in arte Boosta, tastierista e fondatore del gruppo elettro-pop dei Subsonica, mentre Luca era fidanzato. A raccontare i dettagli della loro storia d'amore è stata Fernanda in un'intervista rilasciata a Domenica Live: "Dal primo momento in cui l'ho visto, ho detto 'quello è l'uomo della mia vita' e ho cercato di capire chi fosse, ma mi dissero che era fidanzato da undici anni. Ma alla fine anche lui si era innamorato".