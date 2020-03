All'interno della casa del Grande Fratello Vip 4 è avvenuto un nuovo scontro. Questa volta le protagoniste coinvolte sono Adriana Volpe, Licia Nunez, Paola Di Benedetto e Antonella Elia. In seguito allo scontro avuto con le sue coinquiline, l'attrice de 'Le tre rose di Eva' non solo si è isolata dal gruppo, ma ha anche dato adito ad un duro sfogo in confessionale. La Nunez, infatti, è sembrata piuttosto turbata dal siparietto messo in scena dalle sue coinquiline.

Nella giornata di lunedì 9 marzo Antonella, Paola e Adriana si sono divertite ad imitare i risvegli delle loro coinquiline.

Le tre concorrenti in un primo momento hanno imitato loro stesse ma, a quanto pare, la messa in scena ha scatenato una reazione negativa da parte di Licia Nunez.

Licia Nunez scoppia in lacrime in confessionale

Adriana Volpe, dopo essere stata messa al corrente da Fernanda Lessa del malessere di Licia Nunez, è apparsa piuttosto irritata. L'ex conduttrice Rai ha affermato che l'attrice, anziché confrontarsi per l'accaduto, si è isolata dal gruppo. Secondo Adriana, essendo Licia a debita distanza dal trio, non ha compreso l'ironia delle sue coinquiline.

Durante la messa in onda del daytime di martedì 10 marzo, Licia Nunez si è resa protagonista di uno sfogo in confessionale. La gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime: "Sono stanca di sentire certe voci, di vivere certe dinamiche che non mi appartengono". Inoltre la Nunez, con molto rammarico, ha affermato: "Antonella, Adriana e Paola che si divertono a commentare cose che a me non fanno per niente ridere".

Nel frattempo Adriana Volpe, parlando in stanza con l'ex ragazza di 'Non è la Rai' e con la modella vicentina, ha commentato in modo negativo l'atteggiamento di Licia Nunez. La moglie di Roberto Parli ha affermato che preferisce avere di fronte a sé persone schiette e dirette. Inoltre ha dichiarato che non c'è nulla di male in quello che ha fatto il trio. Secondo Adriana, Licia Nunez ha avuto un comportamento subdolo.

Antonella Elia rincara la dose

Adriana Volpe ha utilizzato dei toni più pacati per commentare la reazione di Licia Nunez. Antonella Elia invece è stato molto più pungente.

La 56enne torinese ha affermato che Licia non ha nulla di cui essere turbata, poiché le tre concorrenti hanno ironizzato anche su loro stesse. In un secondo momento la Elia ha rincarato la dose nei confronti della sua coinquilina dichiarando che le persone escono fuori con il tempo: "Non sta bene. Il suo è un percorso studiato tutto a tavolino". Infine la gieffina, in modo ironico, si è detta felice della fine dell'amicizia con l'attrice: "Lei è vittima della cattiveria".

Non è escluso che durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini non decida di far riappacificare le gieffine.