Nel Grande Fratello Vip 4 è ancora una volta Antonella Elia a essere la protagonista. Come accaduto con Valeria Marini, anche questa volta la showgirl non è riuscita a contenersi ed è arrivata quasi alle mani con Fernanda Lessa. Le donne nelle scorse settimane sono state protagoniste di numerosi screzi, tanto che la donna brasiliana venne accusata di aver bollato la Elia come una donna porta-sfortuna. Negli ultimi giorni tra le concorrenti sembrava essere tornata la pace ma nella notte tra martedì e mercoledì lo scontro si è riacceso ed è arrivato quasi a una rissa fisica.

Tutto questo per dei biscotti.

Fernanda Lessa avrebbe preso un pacco di biscotti della Elia senza chiedere il permesso

La motivazione di ciò che è accaduto, come detto, riguarda tre pacchi di biscotti. Antonella Elia ha, all'interno della casa, una sezione dell'armadio in cui sono mantiene i prodotti destinati esclusivamente a lei. Lo scontro avvenuto nelle scorse ore è partito perché, secondo la Elia, la modella brasiliana avrebbe preso tre pacchi di biscotti che in realtà appartenevano alla showgirl italiana.

Antonella ha dunque invitato (poco gentilmente) Fernanda a lasciare i suoi biscotti e, quando la donna brasiliana non ha compiuto il gesto, ha deciso di passare alle mani. La Elia ha preso per un braccio la Lessa e l'ha strattonata e, in risposta, la concorrente brasiliana ha invitato la Elia a continuare l'azione intrapresa. A questo punto è intervenuto Antonio Zequila, che ha separato le due concorrenti spingendo via Antonella.

Ed è proprio a causa di questo gesto che, subito dopo, è partito lo scontro tra Zequila e Sossio.

Nella casa scontro anche tra Sossio Aruta e Antonio Zequila

Sossio Aruta, intervenuto anch'esso per separare le due donne, ha subito dato ragione ad Antonella.

L'ex calciatore ha infatti ammesso di aver visto tutto ciò che è accaduto e ha confermato la tesi della Elia secondo la quale Fernanda le ha preso senza permesso tre pacchi di biscotti. Antonio Zequila, invece, ha accusato Sossio di aver aizzato la Elia e di averla portata ad avere una reazione comunque sconsiderata e fuori luogo. A questo punto Aruta ha perso le staffe e ha invitato Zequila a parlare in italiano e non in dialetto.

Inoltre Antonella Elia ha mostrato poca simpatia anche verso Antonio Zequila e Licia Nunez (definita una 'vipera'). Il video dello scontro è subito finito sui social, con gli utenti che sono letteralmente divisi su chi abbia la ragione e chi il torto.

Il clima dentro la casa, dunque, è tutt'altro che sereno. Probabile che le immagini integrali di ciò che è avvenuto verranno mostrate solo nella puntata serale in onda alle 21:25 di oggi, mercoledì 25 marzo su Canale 5.