Il Grande Fratello Vip è in grado di regalare sempre emozioni e notizie ai suoi ammiratori. Dopo il serale di mercoledì sera potrebbero esserci nuovi regolamenti di conti all'interno della casa più invidiata d'Italia. Patrick Ray Pugliese decidere di rompere gli indugi e si lascia andare a fitti colloqui, prima con Antonella Elia e poi con Valeria Marini. Proprio parlando con quest'ultima sostiene: "Il mio obiettivo è tenere bassa la tensione".

Patrick discute con Antonella

La giornata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, situata a Cinecittà, inizia con la lista della spesa.

Licia Nunez e Andrea Denver si occupano dei conti e gli altri componenti propongono gli alimenti necessari per il loro fabbisogno settimanale. Si verifica ancora un siparietto polemico tra Valeria e Antonella, quest'ultima non gradisce minimamente la voglia di protagonismo della rivale, neanche quando si tratta di acquisire del cibo. Patrick interviene parlando con Antonella e le spiega che sarebbe necessario mantenere un sano equilibrio all'interno della casa. La Elia accusa Patrick di non prendere mai posizione e di essere sempre troppo attendo a non pendere dalla parte di nessuno.

L'ex di Non è la Rai sostiene, parlando col biondo concorrente del GF Vip, di essere costantemente provocata dalla Marini e di aver solo il torto di reagire. Patrick le fa notare che anche lei con gli sguardi e con gli atteggiamenti non aiuta a mantenere un clima particolarmente sereno. L'uomo torna a pensare alla spesa settimanale e si complimenta con la Elia per non aver risposto agli attacchi della 'Valeriona nazionale'.

Valeria Marini si confida con Patrick

Valeria Marini, terminata la vicenda spesa, chiede un confronto a Patrick. I due si dirigono in giardino e cominciano a parlare. Il tema è manco a dirlo, il rapporto controverso tra Valeria Marini e Antonella Elia. La showgirl attacca subito, ritenendo poco credibile la Elia e le sue continue offese e minacce. Patrick dal canto suo tenta di stemperare gli animi e rivolgendosi a Valeria afferma: "Il mio obiettivo è tenere bassa la tensione".

Ray Pugliese consiglia alla Marini di non mettere benzina sul fuoco e di cercare un equilibrio che possa consentire una convivenza civile fra le due rivali. La discussione amichevole tra i due concorrenti si interrompe con l'arrivo di Antonio Zequila, quest'ultimo cerca di invitare il resto degli inquilini alla sua lezione di fitness. Ora non resta che seguire il Grande Fratello Vip nella sua versione quotidiana su Mediaset Extra, per capire se Patrick riuscirà nell'intento di far trovare un punto d'incontro tra Valeria e Antonella.