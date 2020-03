Le disposizioni che ha dato il Governo per provare a contenere la diffusione del coronavirus ha spinto i dirigenti di tutte le reti televisive a prendere dei provvedimenti. A Mediaset, per esempio, alcune trasmissioni sono state sospese per lasciare spazio all'informazione, mentre altre potrebbero subire dei cambiamenti in corsa nel rispetto delle regole imposte dalle autorità. Il giornalista Davide Maggio, infatti, ha usato Twitter per far sapere che Alfonso Signorini potrebbe condurre la prossima puntata del GF Vip da una camera d'albergo o da un altro studio tv perché sarebbe bloccato a Milano, divenuta "zona arancione" da pochi giorni, come tutta la Lombardia.

Le decisioni di Mediaset su GF Vip e altri programmi

Il coronavirus sta cambiando le abitudini degli italiani: per provare a contenere la diffusione di questa malattia ed evitare il collasso delle strutture ospedaliere, il Governo ha deciso di chiudere l'ingresso e l'uscita della popolazione dalla Lombardia e da altre 14 province.

Se non per motivi eccezionali legati alla salute e al lavoro, gli abitanti di questa regione dovranno restare nel loro territorio almeno fino al prossimo 3 aprile. La televisione sta provando a far compagnia alla gente in questo periodo difficile, ma lo sta facendo puntando tutto sull'informazione: Mediaset, per esempio, nelle scorse ore ha deciso di sospendere la messa in onda di alcune trasmissioni per lasciare spazio alle news riguardanti il Covid-19.

Verissimo, CR4 - La Repubblica delle Donne e Domenica Live sono in pausa fino a quando la situazione non tornerà alla normalità; Forum, invece, andrà regolarmente in onda fino al 13 marzo con le puntate già registrate e poi si deciderà se sospenderlo oppure no.

Il rumors di Davide Maggio sul GF Vip

Se alcune trasmissioni di punta di Canale 5 e Rete 4 sono state sospese, altre andranno regolarmente in onda con l'obiettivo di far compagnia agli italiani che restano a casa e rispettano la regola principale che ha dato il Governo per contenere il coronavirus.

Seppur senza pubblico in studio, molti format continueranno ad essere trasmessi anche in questo difficile periodo: il GF Vip, per esempio, andrebbe avanti anche se con una piccola novità. Stando a quello che sostengono Davide Maggio e il blog "Trash Italiano", la puntata del reality dell'11 marzo non prevederebbe la presenza in studio di Alfonso Signorini. Il presentatore, infatti, vive a Milano e sarebbe rimasto bloccato nella zona arancione dopo il decreto che è stato emanato pochi giorni fa.

Per permettere al direttore di guidare ugualmente la prossima diretta, si dice che gli addetti ai lavori stiano valutando più soluzioni: la conduzione in differita da una camera d'albergo della Lombardia oppure dallo studio milanese lasciato libero da Piero Chiambretti (il suo programma CR4 - La Repubblica delle Donne è stato sospeso).

Mercoledì 11 marzo torna il GF Vip

A più di una settimana di distanza dall'ultima puntata, il GF Vip sta per tornare in onda mercoledì 11 marzo con una diretta che, stando alle indiscrezioni di queste ore, dovrebbe essere diversa dal solito. Ancora non c'è la conferma da parte degli addetti ai lavori sull'assenza di Alfonso Signorini negli studi di Roma, ma in rete si rincorrono i Gossip che vorrebbero il presentatore bloccato a Milano ed impossibilitato a raggiungere la capitale in tempo per condurre il reality tra due giorni.

Il blog "Trash Italiano", inoltre, sostiene che il direttore di "Chi" dovrebbe essere regolarmente alla guida del Grande Fratello Vip da uno studio tv della Lombardia, mentre gli opinionisti Wanda Nara e Pupo sarebbero in collegamento con lui da Roma.