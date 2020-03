Secondo le ultime anticipazioni e gli ultimi provvedimenti presi a causa del Coronavirus, presto le modifiche dei palinsesti di Mediaset, potrebbero interessare anche la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Diversi editori televisivi, infatti, hanno modificato le offerte proposte al pubblico e alcune trasmissioni non andranno in onda per favorire l'informazione in tv con argomenti di cronaca e attualità.

In primis si va verso la decisione di informare i concorrenti della casa più spiata d'Italia su quanto sta accadendo in Italia nell'ultimo periodo.

Inoltre, il conduttore del Reality Show, Alfonso Signorini è rimasto bloccato a Milano e si starebbe valutando l'ipotesi di condurre il Gf dall'hotel in cui alloggia.

Le modifiche previste per la casa più spiata d'Italia

Il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, e gli opinionisti del Grande Fratello Vip, Pupo e Wanda Nara, vivono a Milano e generalmente si spostano a Roma per partecipare alle puntate del noto reality show di canale 5. Nella serata di ieri, però, il premier Conte ha emanato un decreto che vieta gli spostamenti in entrata e in uscita in Italia: per tale motivo il conduttore e gli opinionisti tv non potranno muoversi dal capoluogo lombardo.

Nonostante ciò, Signorini insieme al suo staff, starebbe studiando una strategia per andare avanti con il Gf fino ad aprile, così come preventivato. Inoltre, è molto probabile che domani sera, mercoledì 11 marzo, i coinquilini della casa più spiata d'Italia, vengano informati su quale sia la reale atmosfera che si respira fuori dal Grande Fratello, riguardo all'aumento del numero di contagiati e sulla situazione attuale.

In questo modo, ognuno di loro avrà la possibilità di scegliere se continuare o abbandonare il gioco in questione.

I fan spingono per sostituire Alfonso Signorini

Secondo le ultime indiscrezioni, la rete televisiva del Biscione starebbe valutando cosa fare con il suo reality di punta, visto e considerato che con tanta gente a casa, tra cui molti giovani, i dati dello share aumenterebbero ulteriormente.

Proprio per questo motivo, sarebbe difficile per Mediaset rinunciare al Gf, anche se c'è un problema importante per la puntata di domani sera riguardo al conduttore televisivo.

Infatti, anche se si sta valutando di far condurre Signorini dall'albergo di Milano in cui alloggia, ci sono tanti fan che preferirebbero sfruttare questa situazione per cambiare conduttore. In particolare, in tanti a gran voce griderebbero ad un conduttore d'emergenza, e avrebbero fatto anche il nome di Alessia Marcuzzi, che risiede a Roma e conosce perfettamente tutte le dinamiche del Grande Fratello.