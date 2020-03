Il Grande Fratello Vip continua a regalare sorprese e grandi novità agli appassionati del reality. La quarta edizione sembra essere particolarmente movimentata e piena di fatti da raccontare quotidianamente. I protagonisti dell'ultimo diverbio all'interno della casa più spiata d'Italia sono stati Teresanna Pugliese e l'ex calciatore Sossio Aruta. La donna non ha affatto gradito l'atteggiamento dell'uomo, galeotto è stato uno scherzo avvenuto all'interno della camera da notte della donna napoletana.

Teresanna si è svegliata improvvisamente dopo che Sossio ha sbattuto i coperchi delle pentole.

Grande Fratello Vip: Teresanna se la prende con Sossio

Teresanna Pugliese, una delle ultime inquiline entrate nella casa del Grande Fratello Vip, non ha apprezzato minimamente lo scherzo notturno di cui è stata involontaria protagonista. Sossio Aruta ha sbattuto i coperchi delle pentole in camera da notte scatenando le ire della napoletana. Gli scherzi sono ormai una delle attività preferite degli abitanti del reality e, quotidianamente, i partecipanti si rendono protagonisti di qualche innocente 'marachella'.

Stavolta, però, sembrerebbe che il segno sia stato oltrepassato, vista la reazione veemente di Teresanna Pugliese. Di solito risulta essere Patrick, il più creativo in materia, ma stavolta è stato Sossio Aruta a far parlare di sé. Il gesto dell'ex di Uomini e Donne e di Temptation Island ha fatto sì che diversi concorrenti si siano svegliati di soprassalto. Paolo Ciavarro ha tentato di spiegare alla napoletana la natura degli scherzi, ma Teresanna ha continuato a inveire contro Sossio esprimendo in maniera netta il suo punto di vista: "E' follia, questo è scemo, questo è proprio idiota".

Sossio ha provato a scusarsi definendo comunque la sua azione uno scherzo ed ha cercato di ridimensionare tutto e di far rientrare la situazione nei ranghi.

Teresanna Pugliese perde le staffe con Sossio Aruta al Gf Vip 4

Teresanna non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a definire assurda il comportamento di Aruta, asserendo che non è la notte il momento giusto per fare degli scherzi, quando c'è tutto il giorno a disposizione.

La certezza è che la donna napoletana non ha preso affatto bene la cosa e la discussione potrebbe non essere finita lì. Nelle prossime ore si saprà se Teresanna e Sossio avranno un chiarimento, e il loro rapporto tornerà ad essere sereno, oppure se i due si aggiungeranno alle coppie che non hanno più rapporti all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia nei confronti di Valeria Marini, Antonio Zequila con Adriana Volpe, su tutti. Non resterà che attendere la prossima puntata per scoprire come stanno andando le cose sotto questo punto di vista. I fan più accaniti potranno seguire le vicende 24 ore su 24 attraverso Mediaset Extra.