Qualche comportamento di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip 4 non è andato particolarmente a genio alla sua compagna Ursula Bennardo. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha confessato sui social che, quando l'ex calciatore uscirà dalla casa più spiata d'Italia, ad attenderlo ci sarà un bel rimprovero.

La donna però non si è sbilanciata e non ha detto cosa l'ha infastidita: ad ogni modo, le sue affermazioni sono state accompagnate da un pizzico di ironia. I fan, però, dovranno attendere la fine del reality show per capire qual è stato l'atteggiamento di Sossio che non è piaciuto a Ursula.

Sossio ha fatto innervosire Ursula: 'Poi saprete'

"Avrà comunque un pugno in testa quando uscirà", ha detto tra il serio e il faceto Ursula ai fan su Instagram. L'ex dama con queste parole ha reso noto ai suoi follower che il compagno ha adottato un atteggiamento che non le ha fatto piacere.

In molti credono che la Bennardo non abbia sopportato il modo in cui Sossio si è ripetutamente scagliato contro Valeria Marini. Tra Aruta e la showgirl i dissapori sono cominciati a Temptation Island Vip, ed evidentemente da allora non si sono mai appianati, sebbene Ursula e Valeria siano diventate amiche.

In ogni caso, questa al momento è solo un'ipotesi perché la 38enne pugliese pare intenzionata a svelare i motivi del suo fastidio solo quando Sossio avrà varcato la famosa porta rossa per tornare dalla sua famiglia.

"Poi saprete", ha infatti tagliato corto la Bennardo quando i fan le hanno chiesto qualche informazione in più. Tant'è che alcuni hanno ironizzato pure sul fatto che l'ex dama possa essersi inalberata perché il suo compagno continua ad andare in giro per la casa del Grande Fratello Vip senza indossare la maglietta.

Che i motivi del rimprovero verso Sossio siano legati alla gelosia? Tutto è possibile.

Ursula sull'emergenza sanitaria: 'Più forti che mai'

Intanto, anche Ursula ha voluto dire la sua sul brutto momento che si sta vivendo in Italia a causa dell'emergenza sanitaria. Se qualche giorno fa, dalle pagine del settimanale DiPiù Tv la Bennardo aveva fatto sapere al compagno che la loro piccolina Bianca era sta poco bene per via di una bronchiolite che aveva procurato non poca apprensione ad Ursula visto il triste periodo che stiamo attraversando, adesso l'estetista ha voluto inviare un messaggio di coraggio.

"È importante che in questo periodo siamo più forti che mai. Alla fine ci è chiesto di stare a casa, nella nostra casa", ha detto Ursula per spingere tutti a rispettare nel migliore dei modi le misure restrittive varate dal Governo.

Sossio e tutti gli altri concorrenti del GF Vip, una volta fuori dalla casa, troveranno un mondo profondamente cambiato rispetto a quello lasciato prima di entrare nel reality: la speranza è che ben presto tutto ciò resti solo un brutto ricordo. Nel frattempo, la Bennardo si è unita al coro di tutti quelli che invitano a tenere duro.