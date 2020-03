Dopo la lite con Sossio nella diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, Antonio Zequila ha dovuto fare i conti anche con la scelta di Patrick e Paolo di trascinarlo con loro al televoto. Sembra che l'attore campano non abbia affatto preso bene questa decisione e, dopo la nomination, non ha esitato a incolpare Patrick Ray Pugliese dandogli della persona falsa. Secondo Zequila, Patrick sarebbe un finto buono e un abile stratega, mentre non ha avuto nulla da ridire su Paolo Ciavarro.

Zequila, quind,i è a rischio eliminazione e solo nel corso della diretta del prossimo mercoledì si scoprirà la decisione del pubblico del Gf Vip.

Zequila non prende bene la nomination di Patrick al Gf Vip

Dopo aver pesantemente discusso con Sossio nel corso della diretta tv, in molti hanno intuito come Antonio Zequila si sia convinto di meritare la finale del Gf Vip, motivo per il quale non ha affatto digerito il fatto di essere andato in nomination con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Anche nel day time andato in onda poche ore fa su Canale 5, è emerso quanto Antonio se la sia legata al dito, colpevolizzando in particolare Patrick.

Gf Vip, Antonio Zequila si scaglia contro Patrick: 'È un falso'

Secondo le parole di Zequila, infatti, Paolo Ciavarro non sarebbe responsabile della sua nomination, ma il tutto sarebbe riconducibile ad una decisione presa esclusivamente da Patrick: 'È stata una scelta di Patrick perché è un falso', ha tuonato Antonio, mentre Paolo Ciavarro ha preso bene il fatto di essere finito al televoto: 'Va bene così'.

In realtà, Patrick ha ben spiegato le motivazioni della scelta di nominare Antonio, in quanto lo ha visto cambiare nelle ultime settimane, facendo presente come l'attore campano sia diventato altezzoso e presuntuoso.

Antonio Zequila a rischio eliminazione nella prossima puntata della Gf Vip

La rabbia di Antonio Zequila non è passata inosservata, tanto che Licia Nunez ha cercato di farlo ragionare, facendogli presente che alcuni suoi atteggiamenti un po' troppo saccenti, possono non essere ben visti nemmeno dal pubblico a casa.

Di contro, invece, la genuinità e la spontaneità di Sossio e Aristide viene premiata dai telespettatori, tanto da farli andare direttamente alla finale del Gf Vip del prossimo 8 aprile. Sembra che il messaggio di Licia sia stato recepito da Zequila il quale, nella giornata di oggi, ha fatto pace con Sossio dopo la furibonda litigata di ieri sera.

In attesa di scoprire chi verrà eliminato tra Zequila, Patrick e Paolo, si ricorda che, sul Canale 55 del digitale terrestre, si possono seguire le vicende della Casa del Gf Vip 24 ore su 24, mentre su Canale 5 alle ore 16:00 circa, appuntamento con il day time.