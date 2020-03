Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, Fernanda Lessa è stata ripresa duramente da Alfonso Signorini per il comportamento tenuto nei confronti di Antonella Elia. Al termine della diretta del reality-show di Canale 5 la modella brasiliana ha avuto un vero e proprio crollo psicologico, tanto che ha fatto spaventare alcuni dei suoi coinquilini.

Per capire cosa è accaduto, bisogna tornare indietro di qualche giorno. Valeria Marini in settimana ha avuto dei battibecchi piuttosto accesi con la 56enne torinese.

Ma non è finita qui: Fernanda Lessa ha messo in guardia la concorrente sarda, invitandola a stare lontano dalla Elia perché secondo lei emanerebbe un'energia negativa. Ovviamente testuali parole sono state oggetto di discussione nella puntata del 2 marzo.

Fernanda Lessa sotto accusa: la reazione di Signorini, Pupo e Wanda Nara

Alfonso Signorini dopo aver chiarito la questione che vedeva coinvolte Valeria Marini e Antonella Elia, ha voluto vederci chiaro sugli atteggiamenti di Fernanda Lessa. In più di un'occasione durante la settimana, la modella brasiliana quando aveva di fronte a sé la torinese si è fatta il segno della croce.

Inoltre con la testimonianza di Fabio Testi è emerso che la Lessa durante un bagno si è gettata del sale da cucina alle spalle. Secondo molti telespettatori il seguente gesto, sarebbe un rito scaramantico tanto che sui social non sono mancati dei commenti al vetriolo.

Senza troppi giri di parole il conduttore del GF ha condannato la spinta della Elia ai danni della showgirl sarda. Ma ha anche ripreso Fernanda Lessa: secondo Signorini è proprio dal segno della croce che sono inziate le cattiverie su Mia Martini.

Wanda Nara è stata altrettanto dura sulla modella, affermando che c'è gente che prega per chiedere pace e tranquillità, non per la brutta energia di una persona. Infine, Pupo si è messo nei panni delle persone che non credono a nessuna religione: "Con quale genuinità arrivano alla gente questi gesti come riti vudù?"

Il crollo di Fernanda Lessa

La concorrente, dopo essere stata ripresa dal conduttore del GF, al termine della 15^ puntata ha avuto un crollo.

Nello specifico Fernanda si è isolata dai suoi coinquilini per andare in camera da letto; poi la modella si è gettata ai piedi del letto ed è scoppiata in lacrime.

La prima a confortare la Lessa è stata Adriana Volpe. La conduttrice ha cercato di calmare la sua coinquilina, dichiarando che è l'unica che si fa il segno della croce quando sono tutti a tavola: "In buona fede hai fatto passare un messaggio, la gente ha capito te lo giuro". A quel punto Fernanda ha ammesso che sin da piccola è stata vittima di bullismo. La modella ha rivelato che spesso abbraccia i suoi peluches proprio perché nei momenti più duri, erano gli unici che la confortavano.

La gieffina ha rivelato che anche i suoi genitori e la sorella in passato si comportavano male nei suoi confronti. Infine la brasiliana ha rivelato che la sua più grande paura è quella che le figlie vengano prese di mira dai bulli: "Non voglio che gli facciano bullisimo perché la mamma è una strega".

Mentre Adriana e Fernanda erano intente a parlare, Paolo Ciavarro ha raggiunto le due donne. Quest'ultimo è apparso piuttosto spaventato dal crollo della sua coinquilina: "Non ti ho trovata. Pensavo fossi uscita". Poco dopo è arrivato in stanza anche Patrick Ray Pugliese che le ha detto: "Fernanda ti voglio bene".

Dopo essersi tranquilizzata, la Lessa ha ringraziato l'ex inviato di Striscia la Notizia per il sostegno ricevuto.