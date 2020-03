Da diverso tempo circolava la voce che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ed influencer, Giulia De Lellis, fosse in crisi con il suo fidanzato Andrea Iannone. A proposito di tale argomento proprio ieri sera la stessa De Lellis, durante una diretta su instagram, ha rivelato che nonostante avesse evitato di pubblicizzare la questione, non sta più insieme al motociclista da tre settimane. L'influencer ha poi concluso dicendo “a buon intenditore, poche parole”: la De Lellis insomma non ha usato parole dirette ma impiegato termini il più chiari possibile senza andare nello specifico.

Dopo la rottura con Iannone, la De Lellis sembrerebbe adesso riavvicinarsi al suo ex fidanzato Andrea Damante, che aveva conosciuto durante il format Uomini e Donne di Maria De FIlippi. A rivelarlo è il settimanale 'Chi'.

Giulia e Andrea Damante, nuovo possibile riavvicinamento

Andrea Damante è stato il fidanzato più importante per Giulia. I due si sono conosciuti all'interno di Uomini e Donne e dopo essersi scelti ed innamorati l’uno dell’altro, hanno convissuto insieme per un lungo periodo. Tutto era andato bene finchè un giorno la De Lellis non aveva scoperto alcune chat di Andrea Damante in cui si leggeva in maniera inequivocabile che l'uomo era stato più volte a letto con diverse ragazze tradendo così la sua fidanzata.

Dopo la loro separazione, i due hanno riavuto qualche riavvicinamento, ma dopo la pubblicazione del libro della influencer ''Le Corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza'', i due ex volti di Uomini e Donne non sono più stati visti insieme. Ciò che fa pensare ad un riavvicinamento e un ritorno di fiamma tra i ''damellis'', così soprannominati dai loro fans, è il fatto che secondo alcuni rumors anche Damante si sarebbe separato dalla sua compagna Claudia Coppola.

Per il momento nessuno dei due si è ancora espresso in merito ad un possibile ricongiungimento: inoltre ricordiamo che la rottura tra Iannone e la De Lellis non è ancora ufficiale: la stessa Giulia ha lasciato infatti intendere che il rapporto è in crisi senza scendere in ulteriori dettagli (anche se è ormai conclamato come la ragazza abbia abbandonato la villa di Lugano dove viveva col pilota Moto GP).

Giulia De Lellis, da influencer a conduttrice

Sul nuovo numero di Chi, Alfonso Signorini ha tirato fuori una nuova notizia di Gossip. Innanzitutto, il direttore del giornale e conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha dato delle news riguardo la storia del ritorno di fiamma. Sulle pagine di Chi si legge infatti che la De Lellis avrebbe chiuso temporaneamente la storia d'amore con Iannone e che sia tornata a Pomezia, ricominciando a sentire nuovamente il suo ex, mai dimenticato, Andrea Damante. Signorini ha poi lanciato una notizia riguardante la carriera di Giulia, dicendo che la donna si sta preparando per passare da influencer a conduttrice televisiva di un programma spensierato e allegro.

Non sarebbe la prima volta che Giulia riveste i panni di conduttrice, di fatto lo scorso autunno ha condotto una web serie prodotta da Maria De Filippi, su Witty Tv.