L'amore tra l'ex tronista di Uomini e donne Giulia Quattrociocche e il fidanzato Daniele Schiavon potrebbe essere giunto al capolinea. Stando agli ultimi rumors, infatti, pare che la relazione non stia procedendo per il meglio e che starebbero attraversando una fase di crisi.

Oltre alle voci che già circolano da un po' di tempo, di recente i fan della coppia si sarebbero insospettiti per degli "strani" interventi sui social network dei due giovani. Giulia, in seguito alla sua partecipazione al famoso dating-show di Maria De Filippi, aveva deciso di aprirsi un account su Instagram nel quale aveva preso l'abitudine di postare fotografie e video in cui si mostrava serena e spensierata accanto al suo Daniele.

Tuttavia, da un po' di tempo a questa parte, la ragazza non solo avrebbe smesso di pubblicare scatti con il compagno, ma addirittura avrebbe cancellato tutte le immagini in cui compariva insieme a lui.

La storia Instagram di Daniele insospettisce i fan

I sospetti dei fan non derivano soltanto dal profilo social di Giulia. Anche Daniele, infatti, dopo aver postato l'ultima foto con la fidanzata il 15 gennaio, nelle ultime ore ha pubblicato una storia in cui compaiono semplicemente un cuore e due mani congiunte, seguite da due puntini di sospensione.

Questa misteriosa immagine ha incuriosito i sostenitori della coppia formatasi a Uomini e Donne: in molti, infatti, si stanno chiedendo cosa abbia voluto comunicare Schiavon. L'account di Giulia Quattrociocche, al contrario, non presenta nuovi post ma soltanto una Instagram Stories che contiene una citazione di Frida Kahlo che lascia pensare ad uno stato d'animo tutt'altro che felice dell'ex tronista.

Giulia non ha smentito né confermato l'indiscrezione

"Ho lasciato la gelosia e mi misi a pensare… Che ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere". È questa la frase della pittrice messicana che compare sul profilo di Giulia. Una citazione che lascia pensare che la storia d'amore tra lei e Schiavon possa essersi conclusa, o al massimo che ci siano dei problemi di coppia da superare.

Finora, né Giulia né Daniele hanno smentito o confermato queste voci.

Entrambi si sono chiusi nel loro silenzio, nonostante qualche fan abbia provato a contattare la studentessa romana su Instagram per avere qualche notizia più precisa.

Qualora fosse confermata, questa sarebbe la prima crisi tra Giulia e Daniele: la coppia si è formata proprio a Uomini e Donne nel novembre del 2019, quando la Quattrociocche sedeva sul trono. Fino ad oggi la relazione non aveva dato alcun segno di cedimento, anzi, lo scorso dicembre, siccome le cose stavano procedendo per il meglio, entrambi avevano comunicato ai fan che stavano pensando di andare a convivere.