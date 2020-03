Continua ad essere sempre più complicato il rapporto di due concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Antonella Elia e Valeria Marini dopo aver discusso nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 l’11 marzo 2020, non smettono di destabilizzare l’armonia della casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore l’ex valletta di Mike Bongiorno ha creato un putiferio mediatico, lasciandosi sfuggire una battuta shock sulla sua rivale che ha fatto perdere la pazienza ad Andrea Denver.

L’esternazione della fidanzata di Pietro Delle Piane seppur fatta in modo ironico, ovviamente ha infastidito parecchi spettatori del Reality Show.

Antonella fa una battuta poco carina sulla Marini al termine della 16^ puntata del GF Vip

Dopo la messa in onda del sedicesimo appuntamento del Grande Fratello Vip 4, nella casa di Cinecittà continua a non esserci un buon clima. Una volta terminata la puntata, due concorrenti pur essendo state riprese in precedenza da Alfonso Signorini si sono rese protagoniste dell’ennesima lite.

Si tratta di Antonella Elia e Valeria Marini, che dopo aver discusso in diretta televisiva hanno catturato nuovamente l’attenzione dei telespettatori. Ancora una volta l’ex valletta di Mike Bongiorno ha suscitato diverse polemiche sul web, dato che molti utenti non hanno perso tempo per protestare contro le sue dure affermazioni.

La fidanzata di Pietro Delle Piane nel corso della notte appena passata ha continuato a parlare male della sua rivale, lasciandosi sfuggire delle frasi sconcertanti.

Queste sono state le parole che la Elia ha pronunciato nella camera da letto del GF Vip, nei confronti dell’ex soubrette del bagaglino: “Io le tolgo lo scalpo e l’appendiamo qui in camera. Se stacco tutta la treccia in questo modo e poi l’appendiamo qui. Che ne dite?”. La sfuriata di Antonella ha scosso parecchio Andrea Denver, che non ha perso tempo per intervenire in difesa della Marini. Il gieffino ha replicato alla sua coinquilina alla seguente maniera: “No, Antonella, certe cose non si dicono.

Se vuoi dirle qualcosa magari riferisciti alle sue extension”. La Elia pur essendo stata rimproverata dal modello veronese, che le ha fatto notare la sua ennesima gaffe ha continuato ad offendere la showgirl stellare alla seguente maniera: “Ok qua sull'armadio della camera attaccheremo solo le sue extension”.

Valeria rivela a Zequila che non litigherà più con la Elia: ‘Per me non esiste più’

Mentre numerosi fan del reality show prodotto da Endemol Shine Italy si sono ribellati contro Antonella Elia, arrivando addirittura a richiedere a gran voce la squalifica immediata, la reazione di Valeria Marini è stata del tutto inaspettata.

La showgirl stellare ha replicato all’ultimo attacco della sua rivale, durante una chiacchierata notturna avuta con Antonio Zequila nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Valeria oltre a far sapere al pubblico che non litigherà più con la Elia, ha aggiunto che con il tempo la verità verrà a galla. Queste sono state alcune delle parole pronunciate dalla Marini, per far capire che eviterà ogni tipo di provocazione della coinquilina: “Tutto quello che mi ha detto lei il pubblico l'ha visto. Per me non esiste più, annientata con questa storia". L’attore detto Er Mutanda, invece ha scelto di non commentare l'ennesima discussione avuta con Adriana Volpe.