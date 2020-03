Mercoledì 18 marzo 20202 andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4, dove si tornerà a parlare della fine dell'amicizia tra Licia Nunez e Antonella Elia. In queste ultime ore, l'attrice di origini pugliesi, si è lasciata andare ad un toccante sfogo con Valeria Marini. In questo frangente, le due coinquiline hanno criticato aspramente la condotta della soubrette all'interno del programma di Alfonso Signorini.

Licia Nunez critica il comportamento di Antonella al Grande Fratello Vip 4

Continuano le riflessioni su quello che è successo durante l'ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 4.

I vip, infatti, non parlano solo del Coronavirus dopo che sono stati informati da Alfonso Signorini sulla situazione in cui versa l'Italia, ma anche della lite che ha visto protagoniste Antonella Elia e Licia Nunez. Durante l'ultima diretta, le due donne si erano rese protagoniste di un violento confronto. Se l'attrice ha accusato la showgirl di essere una persona 'riluttante' dopo aver sminuito il suo aborto; quest'ultima l'ha incolpata di aver usato la sua storia per arrivare più avanti nel Reality Show.

Ieri sera, Licia ha dimostrato di non riuscire proprio a perdonare l'affronto subito da Antonella, tanto da lasciarsi andare ad un lungo sfogo con Valeria Marini. In veranda, la Nunez ha dichiarato queste testuali parole: "Non smetterà mai di offendere e provocare. Lo ha fatto anche stamattina". Infine, la pugliese ha aggiunto che l'Elia provoca per spingerti a reagire, in questo modo da farti passare dalla parte del torto.

Valeria Marini solidale con Licia: 'Con lei, non si può trovare un equilibro'

Licia è tornare a parlare delle offese subite da Antonella nel corso della giornata di ieri 12 marzo all'interno del Grande Fratello Vip 4. In dettaglio, la donna si è lasciata andare a delle forti critiche, a riguardo il comportamento della fidanzata di Pietro Delle Piane. L'attrice, infatti, non crede alle sue minacce di voler lasciare il GF Vip, anzi pensa che sia una strategia per arrivare in finale.

Affermazioni, che sono state ascoltate da Valeria Marini, la quale ha espresso la sua opinione in merito. Nella fattispecie, la showgirl ha accusato l'Elia di generare una tensione, che non fa bene a nessun coinquilino, in questo difficile momento che attraversa il popolo italiano a causa del virus. Inoltre, ha detto di essere molto infastidita dalla sua cattiveria, dichiarando così: "Con lei, non si può trovare un equilibrio". Sembra proprio che sia nata una bella amicizia, fondata sul rispetto reciproco tra la protagonista de 'Le tre rose di Eva' e Valeria, che sicuramente continuerà una volta varcata la porta rossa.