Nella giornata di ieri giovedì 19 marzo, la giornalista Adriana Volpe ha abbandonato il Grande Fratello Vip, a causa dell'aggravamento della salute di un suo familiare. L'ex modella ha salutato in lacrime tutti gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia e ha affermato di aver fatto di tutto per rimanere e credere che tutto andrà bene. Però, la concorrente ha confessato ai suoi colleghi che è dovuta davvero uscire per il suo ruolo di mamma e moglie.

Dopo queste parole, alcuni colleghi hanno cercato di convincerla a restare, mentre altri si sono alzati ad abbracciarla calorosamente.

In particolare, Antonella Elia è scoppiata in lacrime e ha chiesto cosa fosse successo, ma Adriana è scappata via senza spiegare nulla davanti alle telecamere. Inoltre, anche Paolo Di Benedetto è rimasta di stucco di fronte a questa reazione della ed è molto terrorizzata. Infatti, l'ex madre natura ha chiesto agli altri concorrenti: 'Ma noi cosa ci facciamo ancora qui'.

Signorini ha spiegato il motivo per cui la Volpe ha abbandonato il reality

Inoltre, anche il conduttore Alfonso Signorini ha voluto dire la sua e in un diretta Instagram ha spiegato che la Volpe ha lasciato la casa di Cinecittà, perché già da 15 giorni, un suo parente lottava per via di problemi seri di salute.

Poi, il direttore del settimanale Chi, ha aggiunto che la donna è sempre stata informata in questi giorni e ha potuto anche parlare con il marito, però poi la situazione si è aggravata e quindi ha dovuto abbandonare il Gf. Infine, Signorini ha concluso dicendo che in questo periodo quando si parla di motivi gravi si salute, si fa riferimento ad una sola malattia. Al di là di tutto, il direttore di Chi ha voluto ringraziare Adriana per essere restata fino alla fine, nonostante la situazione fosse molto difficile e ha affermato che il Grande Fratello Vip, ha perso una grande protagonista.

Patrick era già a conoscenza della situazione della Volpe

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la donna è tornata a casa da suo marito Roberto Parli e dalla figlia Gisele, perché un parente è risultato positivo al Coronavirus.

Inoltre, c'è da dire che Patrick era già a conoscenza di tutta la situazione e subito dopo l'addio della donna, si è arrabbiato con Antonio che aveva provato a scherzare sula situazione e aveva chiesto alla donna di non andare via.

In particolare, Pugliese ha chiesto a Zequila comprensione, in quanto la Volpe ha problemi di famiglia molto pesanti e avrebbe dovuto avere una maggior sensibilità in un momento del genere.

Il fatto che Patrick sia a conoscenza della situazione di Adriana è confermato dallo scambio di parole con quest'ultima. La regia ha censurato la maggior parte della conversazione, ma il pubblico ha fatto in tempo a sentire Pugliese che diceva alla donna se era una sola persona che si era ammalata e se era un suo conoscente.