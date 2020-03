Colpo di scena questo pomeriggio all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, dove uno dei concorrenti in gara ha scelto di abbandonare definitivamente la casa e quindi il gioco. Parliamo della showgirl e conduttrice Adriana Volpe, uno dei volti più amati di questa quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La Volpe ha comunicato ai suoi coinquilini di aver maturato questa scelta e quindi di dover rinunciare alla sua permanenza nella casa per motivi familiari.

Adriana Volpe ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 4

Come mostrato da un video pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip 4, Adriana ha chiamato tutti i suoi coinquilini in giardino per metterli al corrente della sua decisione di lasciare definitivamente la casa.

La conduttrice non ha saputo trattenere le lacrime nel momento in cui ha fatto il clamoroso annuncio.

Dietro questa scelta si celano motivi personali e familiari che la Volpe ha preferito non svelare (almeno per il momento) pubblicamente. Piangendo, la Volpe continuava a ripetere 'Andrà tutto bene', davanti al cartello che i ragazzi stessi del GF Vip 4 hanno realizzato in questi giorni come simbolo di vicinanza per tutte le persone che stanno soffrendo e combattendo contro questa terribile pandemia che ha messo in ginocchio il nostro Paese e anche il resto del mondo.

Un duro colpo anche per i fan della conduttrice stessa, che in queste settimane hanno fatto il tifo per lei e che speravano di poterla vedere arrivare in finale e magari anche vincere questa quarta edizione del reality show di Canale 5. Un sogno decisamente infranto, dato che Adriana ha deciso di 'gettare la spugna' a poche settimane dal gran finale. Questo pomeriggio, prima che la Volpe comunicasse la sua decisione, c'è stato anche un chiarimento con Antonio Zequila.

Antonio Zequila si è scusato con Adriana

I due, nel corso delle settimane precedenti, avevano avuto diversi scontri in merito ad un presunto flirt che Zequila sosteneva di aver avuto con Adriana diversi anni fa. E' stato proprio Antonio a compiere il primo passo verso Adriana, invitandola ufficialmente al suo matrimonio e poi chiedendole scusa per la situazione che si era venuta a creare, augurandosi che fuori dalla casa possano tornare ad essere amici.

Intanto proprio a causa dell'emergenza dettata dal CoronaVirus, l'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata anticipata da Mediaset. Il reality, infatti, in un primo momento doveva andare in onda fino a fine aprile in prime time, ma in seguito a questa situazione si è optato per una chiusura anticipata già verso i primi del mese di aprile.