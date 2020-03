Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione del cantante Pupo e l'opinionista Wanda Nara. A più di un mese dalla fine del programma, Antonella Elia continua ad essere l'indiscussa protagonista di questa quarta edizione. Nella fattispecie, la donna ha sconvolto i fan per alcune gravi affermazioni rivolte contro Valeria Marini, pronunciate in un momento goliardico con Andrea Denver al termine dell'ultima diretta.

Antonella Elia torna ad attaccare Valeria al Grande Fratello Vip

Clima teso all'interno del Grande Fratello Vip per colpa di Antonella Elia e Valeria Marini, le quali stanno dimostrando di non riuscire a trovare un punto d'incontro. Nel dettaglio, le due dive hanno ampiamente discusso nel corso dell'ultima diretta, trasmessa ieri 11 marzo 2020 su Canale 5. Infatti, a niente sono serviti gli ammonimenti del conduttore Alfonso Signorini, tanto che l'Elia e la Marini si sono rese protagoniste di nuove forti affermazioni, che stanno facendo discutere i fans del Gf Vip.

Se la showgirl stellare si è lasciata andare ad un sfogo con Antonio Zequila, in cui ha ammesso di voler prendere le distanze definitivamente dalla Antonella; quest'ultima è nel centro della bufera per alcune gravi affermazioni, che stanno facendo il giro della rete.

Gravi affermazioni di Antonella contro Marini, Denver la ammonisce

Antonella torna a far parlare di sé per alcune gravi affermazioni, che potrebbero costarle seri provvedimenti.

La fidanzata di Pietro Delle Piane, infatti, ha continuato a dire male di Valeriona al termine della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. In camera da letto, la donna ha detto queste testuali parole, rivolte alla Marini: 'Io le tolgo lo scalpo e l’appendiamo qui in camera.'

Testimone di tale affermazione è stato Andrea Denver, che ha preso le parti della showgirl stellare. Il modello, infatti, ha monito l'Elia in questo modo: 'Certe cose non si dicono'.

Inoltre, il veronese le ha fatto capire di aver commesso un grave gaffe, se Antonella non avesse continuato ad offendere Valeria. In particolare, ha rivelato di voler attaccare all'armadio le sue extension.

A tal proposito, la donna non è nuova a fatti del genere, visto che aveva accusato Patrick di averla spintonata durante le prime settimane di convivenza forzata. Inoltre, aveva messo le mani addosso alla primadonna del Bagaglino per colpa di un crocifisso, sventolatele davanti al volto. Per tutti questi motivi, i fans del reality show stanno chiedendo a gran voce la sua squalifica attraverso i canali social del programma di Alfonso Signorini.