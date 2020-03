Notte insonne per Paolo Ciavarro all'interno del Grande Fratello Vip. Il figlio di Eleonora Giorgi non ha condiviso l'idea di Antonio Zequila e Sossio Aruta di aiutare Antonella Elia a fare uno scherzo ai danni di Valeria Marini. Nella fattispecie, il concorrente del Reality Show ha accusato l'ex showgirl di Mike Bongiorno di volere la guerra, tanto da divertirsi a fare i dispetti alla rivale.

Antonella Elia e lo scherzo contro Valeria Marini al Gf Vip

Paolo Ciavarro è sicuramente uno dei concorrenti più apprezzati di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, grazie al suo atteggiamento mai fuori dalle righe.

Tuttavia, l'arrivo di Valeria Marini ha movimentato di parecchio la vita all'interno della casa più spiata d'Italia. Antonella Elia, infatti, ha dimostrato di avere una certa rivalità nei confronti della rivale, tanto da non avere nessuna intenzione di deporre le armi da guerra. A tal proposito, Alfonso Signorini ha tentato invano di riportare le due donne alla convivenza civile. Peccato che questi ammonimenti non siano stati recepiti dopo la guerra sul crocefisso ed i presunti pugni sui reni. L'Elia, infatti, ha studiato un piano per 'vendicarsi' della Marini, grazie all'aiuto di Antonio Zequila e Sossio Aruta.

Uno scherzo che è arrivato alle orecchie di Paolo, il quale è andato su tutte le furie.

Paolo Ciavarro contro l'Elia al Grande Fratello Vip: "Non vuole fare pace"

Antonella, con la complicità di Antonio Zequila, avrebbero voluto nascondere delle banane nel letto di Valeria, mentre quest'ultima era intenta nelle operazioni della sua beauty routine, prima di coricarsi. Uno scherzo che non ha ricevuto l'appoggio di Patrick Ray Pugliese, che si è rifiutato di farsi coinvolgere dai due inquilini del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, l'Elia si è dimostrata determinata nel completare lo scherzo nel cuore della notte.

Nel frattempo, Paolo Ciavarro si è sfogato con Teresanna Pugliese, apparendo molto nervoso, forse per la mancanza delle ore di sonno. In questo frangente, Ciavarro ha ammonito severamente Antonio Zequila a dare manforte alla showgirl, in quanto non avrebbe capito la gravità della situazione, tanto da esclamare così: "Allora vuole la guerra!

Non vuole far pace ma poi si diverte a fare queste cose. Pure tu Antonio". La risposta di Er Mutanda non si è fatta attendere, tanto da affermare che si tratta solamente di uno scherzo. Poi, vinto dai sensi di colpa, si è precipitato in camera, dove ha tolto le banane dal letto di Valeria. Una lite rimandata, almeno per una notte grazie all'interno di Paolo, il quale temeva che questa gag potesse sfociare nell'ennesimo scontro tra la torinese e la soubrette di origini sarde.