Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP ci sono stati dei colpi di scena. Dopo la squalifica della scorsa settimana dalla casa di Clizia Incorvaia per delle parole inaccettabili rivolte nei confronti del concorrente Andrea Denver, per Paolo Ciavarro c’è stata una grande sorpresa. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che ha da poco intrapreso una bella storia d’amore proprio con l’ex moglie di Francesco Sarcina, non ha passato una settima semplice. La mancanza della sua nuova partner si è fatta sentire molto, tanto che non sono mancati momenti di debolezza e di sconforto, accompagnati da dolci dediche amorose.

Alfonso Signorini, proprio per questo motivo, ha deciso di confortare il giovane, tranquillizzandolo sulla situazione di Clizia al di fuori della casa di Cinecittà e mostrandogli le immagini della donna in compagnia del padre a Fregene con tanto di messaggio di incoraggiamento dell'influencer a Ciavarro. Quello che, però, sta suscitando grande scalpore sul web è la questione che riguarda l’età di Clizia Incorvaia: intorno alla modella si è scatenato un vero e proprio caso mediatico destinato a non placarsi in breve tempo.

Tutto è partito dall’insinuazione di Daniele Interrante, fatta durante l’ultima puntata di Live non è la d’Urso. L’opinionista ha chiesto a Clizia il motivo per cui avesse mentito sulla sua età anagrafica.

Clizia Incorvaia potrebbe aver mentito sulla sua età anagrafica

Clizia, dopo la sua squalifica, ha affrontato le temute cinque sfere del programma di Barbara d’Urso. Daniele Interrante, chiamato a confrontarsi con la Incorvaia, ha insinuato il dubbio che ha scatenato la polemica: Clizia ha mentito o no sulla sua età?

‘Se hai mentito sulla tua età, la tua relazione con Paolo parte su basi non veritiere’, ha affermato l’ex tronista. Clizia non ha né confermato né smentito l’accusa di Interrante, lasciando tutti nel dubbio. Ieri sera, durante la diretta settimanale del Grande Fratello VIP, il nuovo compagno di Clizia, Paolo Ciavarro, è stato messo a conoscenza della vicenda mediatica e, per amore della sua Clizia, ha voluto smorzare subito la polemica, ironizzando sulla situazione.

‘Lei a me ha sempre detto di avere 35 anni, se ne avesse 40 sarebbe miracoloso’, ha affermato il giovane Ciavarro.

Paolo Ciavarro sempre più innamorato di Clizia Incorvaia

Anche dopo la separazione dalla casa, fra Paolo e Clizia l’amore continua. Entrambi si stanno lasciando andare sempre più a intime confidenze: nell’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, Clizia ha implicitamente ammesso di essersi innamorata del giovane romano, confessando di essere in un momento di grande felicità, cosa che non provava da tanto tempo con un uomo, dopo il turbolento periodo che l’ha vista protagonista con il suo ex marito Francesco Sarcina.

Dal canto suo, anche Paolo, nella diretta di ieri, sembra aver confermato le parole della ragazza: anche lui ha dichiarato di stare vivendo forse il periodo più sereno della sua vita, perché ‘Clizia gli è scoppiata dentro’. Ciavarro non vede l’ora di vivere fuori la sua bella storia d’amore con Clizia; i due, infatti, hanno già programmato di partire per Lisbona dopo essere andati nella tanto famosa Fregene. Mancano ancora diverse settimane alla fine del gioco. Nel frattempo potrebbero accadere molte cose alla coppia nata nel reality di Canale 5.