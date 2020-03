All'interno della casa del Grande Fratello Vip continuando gli scontri e le discussioni accese tra i concorrenti del famoso reality show. L'ultima in ordine di tempo ha coinvolto l'ex di Francesco Monte, Teresanna Pugliese, e Sossio Aruta, ex partecipante a Uomini e donne over. Tra i due non c'è mai stata una simpatia reciproca e ieri per motivi futili e banali la miccia ha di nuovo preso fuoco. Sono volate parole e offese pesanti. Ripercorriamo come sono andate le cose.

Sossio Aruta contro Teresanna Pugliese

La discussione è nata da un fraintendimento. Teresanna stava pulendo la veranda con Antonio zequila e facendo una battuta ha detto che gli altri coinquilini credono di stare in spiaggia. Zequila ha poi aggiunto che sembra il lido mappatella. Sossio si è sentito chiamato in causa ed ha perso letteralmente le staffe. Alzando i toni ha dato a Teresanna della cafona e della "fenomena." La lite è durata molto e tra i tanti stracci che sono volati, Aruta ha più volte ripetuti alla donna: "Brava, fai il tuo show, cafonata!”.

Poi sempre più infervorato ha aggiunto: "Sei una cafona. Sei tu che mi offendi dal primo giorno. Sta fenomena, ma chi ti credi di essere”, Sei contenta che hai fatto lo show stamattina?” Ovviamente Teresanna ha replicato a queste offese con parole altrettanto pesanti.

Teresanna Pugliese dà a Sossio del tamarro

Teresanna Pugliese di certo non è rimasta in silenzio di fronte alle parole piuttosto pesanti dette da Sossio Aruta.

La donna sempre più innervosita gli ha dato del tamarro, e gli ha anche detto che discutere con lui significa toccare un livello basso e per questo è l'ultima cosa che vorrebbe fare. Gli altri inquilini hanno cercato in ogni modo di sedare gli animi, ma i due hanno continuato a dirsene di tutti i colori. Ad un certo punto la discussione ha davvero toccato argomenti banalissimi e del tutto insignificanti.

Teresanna ha urlato a Sossio: "Tu ti depili ovunque e sono io che rompo le scatole?” In effetti i malumori erano iniziati già quando Teresanna poco prima intenta a svolgere le faccende domestiche aveva ripreso Sossio, per non aver pulito dopo la consueta depilazione mattutina. Poi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha portato all'ennesima accesa lite tra i due. Non è la prima volta infatti che Sossio e Teresanna discutono animatamente. Riusciranno mai ad andare d'accordo e a convivere pacificamente all'Interno della casa del Grande Fratello Vip? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti per scoprirlo.

La nuova puntata andrà in onda mercoledì sera su Canale 5 verso le 21 e 20 circa dopo il consueto appuntamento con il Tg satirico di Antonio Ricci.