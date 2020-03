Ancora tensioni all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, anche se stavolta non sono Valeria Marini e Antonella Elia le protagoniste del diverbio. Lo scontro è avvenuto nella mattinata del 15 marzo tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta; tra i due sono volate parole grosse e gli altri concorrenti hanno controllato la situazione a fatica. "Smettila, chi ti credi di essere", ha ribattuto Sossio alle accuse di Teresanna.

Volano parole grosse tra Sossio e Teresanna

Stavolta le protagoniste della discussione non sono state dunque come di consueto Valeria Marini e Antonella Elia, a salire in cattedra (si fa per dire) Teresanna Pugliese e Sossio Aruta.

Mentre rassettava la veranda, la donna napoletana ha infatti criticato il poco ordine e la poca pulizia presente nella casa. Teresanna ha sostenuto che alcuni preferiscono prendere il sole piuttosto che aiutare a mantenere pulito l'ambiente in cui abitano. Sossio si è subito sentito offeso e ha risposto per le rime ma la Pugliese ha ribattuto: "Ti senti chiamato in causa?". Immediatamente gli animi si sono accesi e Sossio ha risposto a Teresanna che gli aveva dato del cafone: "Cafone lo dici a qualcun altro".

La Pugliese a quel punto ha ribattuto nuovamente: "Discutere con te è toccare un limite basso". I due sono stati prontamente divisi dagli altri concorrenti, dal momento che la situazione stava degenerando.

Patrick elogia Valeria Marini

Nella mattinata si è svolto anche un fitto colloquio tra Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. L'ex modella raccontava di essere stata definita particolarmente scontrosa da Valeria, Patrick ha iniziato, allora, a commentare alcuni episodi simpatici riferibili alla Valeriona nazionale.

Il biondo concorrente del GF Vip ha ammesso di trovare particolarmente simpatica e buffa la Marini. "A volte mi chiede di preparagli il caffè e poi si dimentica e lo lascia lì", racconta Patrick sorridendo. Secondo Fernanda, però, delle volte Valeria risulta essere troppo scostante e pretenziosa, anche se probabilmente lo fa senza malizia e cattiveria. Patrick ha poi sostenuto che a volte Valeria non risulta prestare troppa attenzione alle parole degli altri aggiungendo comunque che non lo fa intenzionalmente.

C'è da dire che l'ingresso nella casa della Marini ha portato un grande scossa di adrenalina, anche se a volte può risultare esagerata nei suoi modi. Certamente l'allegria è salita di livello, anche se il percorso rimasto è ancora molto lungo prima di dare un giudizio definitivo.