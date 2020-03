Il Grande Fratello Vip continua ad essere immerso nelle polemiche. Stavolta non sono Valeria e Antonella ad essere al centro dell'attenzione, ma Asia Valente e le sue ripetute gravi esternazioni. L'errore risulta essere lo stesso del precedente richiamo da parte di Alfonso Signorini e della produzione del Grande Fratello Vip. Stavolta la squalifica potrebbe essere inevitabile e, in un certo senso, sarebbe grave se questa non avvenisse.

Ancora insulti di Asia verso Sossio

Asia Valente era già stata richiamata da Alfonso Signorini, per aver dato, in senso dispregiativo, del 'down' a Sossio Aruta.

La giovane ha commesso lo stesso imperdonabile errore per una seconda volta, dopo che l'ex calciatore si è reso protagonista di una gavettone nei suoi confronti. Quello che accaduto non è passato certamente inosservato, i social e il pubblico da casa hanno dimostrato totale sdegno e condanna verso ciò che è accaduto.

Asia si è subito resa conto della gravità dell'accaduto

Asia Valente si è immediatamente resa conto dell'imperdonabile leggerezza commessa. Ha definito Sossio 'handicappato', in risposta al gavettone ricevuto.

Alcuni concorrenti hanno immediatamente rimproverato Asia che è scoppiata in un pianto a dir poco inequivocabile. Il fatto di aver reiterato l'offesa e di non rendersi paraticamente conto di ciò che esterna, potrebbe costare molto caro alla bionda influencer.

Potrebbe essere inevitabile la squalifica

Coloro che frequentano i social si sono immediatamente scagliati contro Asia Valente e le sue gravissimi esternazioni, alcuni hanno anche evidenziato la scarsa veridicità del suo pianto.

Asia si è resa conto della gravità delle sue parole e ha manifestato ad Antonella Elia e a Sara Soldati i suoi timori di essere allontanata dal reality. A questo punto la squalifica potrebbe essere inevitabile, sia per aver commesso di nuovo una leggerezza imperdonabile, sia perchè il fatto è avvenuto ad una distanza talmente breve dall'altro, questo potrebbe far pensare a tutto tranne che ad un reale pentimento.

In molti avevano già criticato aspramente il fatto che nell'ultima puntata Alfonso Signorini ci fosse andato abbastanza leggero. La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 11 marzo e solo lì si capiranno i provvedimenti presi dalla produzione. Le vicende dei concorrenti presenti all'interno della casa più spiata d'Italia, possono essere seguite tutti i giorni, 24 ore su 24, su Mediaset Extra. Coloro che volessero seguire le repliche e vedere nel dettaglio alcune scene andate in onda, potranno farlo attraverso la piattaforma we Medaset Play.