In queste ore, nella casa del Grande Fratello VIP è accaduto un episodio molto importante. Sossio ha approfittato di alcune lavagne fornite dalla produzione a tutti i concorrenti per proporre le nozze alla sua amata Ursula. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne. Dopo alti e bassi hanno deciso di fare sul serio ed hanno dato alla luce anche una bambina.

Ad ogni modo, il matrimonio non era ancora arrivato, ma l'evento non sembra molto lontano. In seguito alla dichiarazione d'amore, la Bennardo ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha mostrato delle fedi.

Sarà quindi un si?

La proposta di matrimonio di Sossio a Ursula

Molto spesso, il Grande Fratello VIP intrattiene i concorrenti assegnandogli dei compiti o die giochi. Un po' di ore fa, in casa sono entrate alcune lavagne e Sossio ne ha approfittato per fare una sorpresa alla sua donna. Aruta, infatti, ha scritto su di una di esse: "Ursula ti voglio sposare". L'immagine è divenuta ovviamente virale ed è arrivata anche all'occhio di Ursula. La Bennardo, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle Stories nelle quali ha riproposto il momento in cui il suo compagno le ha fatto la dedica e poi ha aggiunto l'immagine delle fedi.

Nonostante la donna non si sia espressa facendo dei riferimenti espliciti, le sue intenzioni appaiono chiare a tutti.

La storia d'amore tra Aruta e la Bennardo

La storia d'amore tra Ursula e Sossio va avanti da molto tempo, anche se i due non avevano mai parlato con certezza di possibili nozze in vista. Come anticipato, i due si sono conosciuti nel talk show di Maria De Filippi, ma il loro percorso non è stato affatto semplice.

A seguito della partecipazione a Temptation Island VIP, infatti, il loro rapporto subì una fortissima battuta d'arresto, per cui la dama decise di interrompere la loro relazione. Fu allora, però, che Sossio comprese tutti i suoi errori e capì che non avrebbe potuto fare a meno della sua donna. Per tale ragione, le chiese di uscire dalla trasmissione insieme. Da quel momento in poi, i due non si sono mai separati.

Dopo un po' di tempo, tornarono in studio dalla De Filippi ed annunciarono anche l'arrivo di una bambina, la piccola Bianca.

Quando saranno le nozze?

Nel corso di una precedente intervista, Aruta aveva svelato di avere intenzione di chiedere a Ursula di divenire sua moglie e il calciatore spiegò anche che il 2020 sarebbe stato l'anno perfetto. Nessuno, però, si aspettava che il protagonista facesse questo gesto nella casa del GF VIP. Pertanto, per i due piccioncini è tempo di fiori d'arancio. Per adesso, però, non è affatto chiaro quando hanno intenzione di coronare il loro sogno d'amore.