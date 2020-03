Teresanna Pugliese e Sossio Aruta si sono resi protagonisti di una lite 'trash' nel corso della giornata del 15 marzo all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare, l'ex tronista di Uomini e Donne ha accusato il compagno di Ursula Bennardo di lasciare 'i peli in giro' ed anche se Aruta inizialmente non detto nulla, limitandosi a ripulire quanto effettivamente lasciato in giro, le successive stoccate di lei hanno fatto traboccare il vaso.

Sossio e Teresanna, violenta lite al Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno ormai i nervi a fior di pelle e basta una sciocchezza per mandarli tutti sulle furie. Questa mattina Sossio e Teresanna hanno avuto un violento litigio, in particolare la Pugliese ha chiamato Aruta per fargli levare i peli lasciati sul tavolo e sul divano dopo la consueta depilazione. Lui ha ripulito tutto senza battere ciglio e poi si è recato in giardino a prendere il sole: la questione si poteva dunque fermare qui, ma così non è stato.

Teresanna ha infatti iniziato a lanciare chiare frecciate nei suoi confronti, mentre Sossio era in compagnia di Antonio Zequila. "Qui si mettono a prendere il sole, pensano di stare al villaggio, al lido…al lido Mappatella". Insinuazione che ha fatto arrabbiare moltissimo Aruta, il quale si è scagliato come una furia contro la coinquilina. Poi, non contento, ha sbottato: "Vedi di smetterla perché oggi già mi girano le pa..., stai attenta".

Da qui la reazione della Pugliese che l'ha accusato di essere 'un tamarro' e di averla minacciata.

Aruta replica alla Pugliese: 'Sta fenomena'

Aruta ovviamente non ha incassato senza reagire: "Mi stai dando del cafone, è dal primo giorno che mi offendi, sta fenomena", le ha detto ed ha poi rincarato la dose incolpando la Pugliese di aver lasciato i mozziconi di sigaretta in tutto il giardino, tanto da esclamare: "da che pulpito viene la predica…".

Andrea Denver e Valeria Marini, a questo punto, hanno tentato di sedare gli animi bollenti dei due compagni d'avventura. Il più sconvolto è apparso Fabio Testi, il quale voleva pregare per gli italiani che stanno attualmente combattendo contro l'attuale emergenza sanitaria così come Licia Nunez. A tal proposito, l'attrice de 'Le Tre Rose di Eva' ha invitato i due inquilini a smetterla, in quanto non è un bell'esempio per i telespettatori, alle prese con una situazione già complicata da gestire. In attesa di vedere se Sossio e Teresanna faranno pace, si ricorda che la nuova puntata del Reality Show è prevista per mercoledì 18 marzo su Canale 5.