Il Grande Fratello Vip è andato in onda in leggero ritardo per permettere alla cittadinanza di seguire gli aggiornamenti, relativi al coronavirus, dalla viva voce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alfonso Signorini, in studio da Cologno Monzese con Pupo, debitamente a distanza, ha ricordato agli italiano tutte le accortezze da mettere in pratica in questo difficile momento del nostro Paese. Il conduttore del GF Vip ha anche ribadito tutte le misure ancora più stringenti messe in campo dal nostro Premier.

Negli studi si Roma erano presenti Rita Rusic e Michele Cucuzza. Si è passato poi al gioco e come al solito il Grande Fratello non è stato avaro di sorprese e Valeria Marini ha ammesso: "Ho avuto un flirt con Antonio Zechila".

Gli accadimenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip

L'esordio di Alfonso Signorini, in studio da Cologno Monzese, è stato tutto dedicato all'enorme problema coronavirus che sta affliggendo i cittadini italiani e di diverse parti del territorio europeo. Il conduttore si è collegato con i protagonisti del GF Vip e li ha aggiornati sulla situazione attuale e si è congratulato con loro per il modo di vivere la drammatica vicenda.

E' andato di nuovo in onda il filmato, attraverso il quale Michele Cucuzza metteva al corrente i concorrenti della gravità del Coronavirrus e l'appello a non mollare dei aprenti degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini ha cominciato scusandosi con Fernanda e per alcune parole dette senza cattiveria nei suoi confronti, relativamente al suo credo e alla sua religione. L'ex modella brasiliana ha trovato poi una graditissima sorpresa, i disegni delle sue figlie.

E' continuato senza sosta il battibecco tra Valeria Marini e Antonella Elia, entrambe sono rimaste nelle loro posizioni e non sono mancati momenti di attacchi reciproci e tensioni. Il conduttore ha tentato, in maniera ironica, di mettere in contrapposizione Sossio e Antonio, ma attualmente sembra che il 'trono' di Zequila non sia affatto in discussione.

Un altro tasto dolente, all'interno della casa del GF Vip, è il rapporto tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, anche qui non sono mancate le contrapposizioni, a volte dure, e le prese di posizione nette da parte dei due concorrenti.

Valeria Marini ha poi ammesso, incalzata da Antonio, di avere avuto una storia con l'attore napoletano: "Ho avuto un flirt con Antonio Zequila". L'ultimo scontro molto aspro e infarcito di insulti reciproci si è svolto tra Antonella Elia e Licia Nunez, anche qui le posizioni restano molto distanti. La serata è proseguita con l'eliminazione di Asia, risultata la meno gradita dal pubblico, e con le nuove nomination. Ad andare al televoto sono Antonella Elia con 6 voti, Fabio Testi e Adriana Volpe con 2 voti.