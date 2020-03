Venerdì scorso Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ritornati a Uomini e donne per raccontare come sta procedendo la loro la loro relazione. I due, apparsi felici e sorridenti insieme, hanno però rivelato di aver superato un ennesimo momento di crisi fatto di scontri, continui litigi e lunghi silenzi. Pare che questa volta il motivo delle nuove discussioni sia stata un'altra donna sulla quale, però, Riccardo ha tenuto a precisare di averla frequentata quando lui e Ida si erano lasciati. D'altronde la loro relazione è stata sempre caratterizzata da alti e bassi, da separazioni e riavvicinamenti.

Una volta usciti dalla famosa trasmissione dedicata ai sentimenti, Ida ha postato su Instagram una foto che la ritrae felice e innamorata insieme a Riccardo Guarnieri. Dallo scatto traspare tutta la loro ritrovata armonia e serenità.

Ida: 'Amo Riccardo molto più di prima'

Ida nello studio di Uomini e Donne ha confessato di essere molto più innamorata di prima di Riccardo Guarnieri. Le cose proseguono bene e, per suggellare la ritrovata serenità, la Platano ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto in cui lei e Riccardo sono sorridenti e abbracciati proprio nello studio di Uomini e Donne.

Sulla foto insieme Ida ha anche aggiunto una bellissima frase romantica: 'L'emozione più bella è quando due cuori sorridono insieme'. Anche Riccardo nei giorni scorsi ha espresso tutto il suo amore per Ia Platano in una lunga intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

Guarnieri a U&D Magazine: 'Il modo in cui Ida è donna e madre rasenta la perfezione'

Riccardo Guarnieri ha rivelato al magazine del noto dating-show ciò che più ama della sua compagna e le ha fatto uno splendido complimento: "Il modo in cui Ida è donna e madre rasenta la perfezione.

La sua forza, la sua determinazione - ha aggiunto - sono incredibili. Per questo riesce ad accettare anche i suoi difetti". Le ultime settimane sono state difficili. Da parte di entrambi sono volate parole anche pesanti e difficili da dimenticare perché hanno lasciato un segno emotivamente. Le cose però ora vanno decisamente meglio. Riccardo ha detto che ora con Ida sono una vera famiglia, riescono a condivide tante cose, anche le più piccole.

Il tarantino ha rivelato che Ida Platano le piace così com'è anche se nella loro relazione però, c'è ancora qualche piccolo difetto che sarebbe la mancanza di dialogo. Che le nozze siano vicine? I tanti fans della coppia non vedono l'ora di vedere Ida all'altare. Non resta che seguire come andranno le cose.