Dopo la parentesi al cinema, prorogata fino al 4 marzo, l'episodio di Il commissario Montalbano intitolato 'Salvo amato, Livia mia' verrà trasmesso lunedì 9 in prima serata su Rai 1. Si tratta del primo episodio della quattordicesima stagione della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.

Luca Zingaretti tornerà a vestire i panni del celebre commissario di Vigàta in due inediti appuntamenti, questa volta anche come regista. Oltre al già citato episodio attualmente al cinema e in tv il 9 marzo, lunedì 16 sarà la volta de 'La rete di protezione'.

Il ciclo inedito di quest'anno sarà composto da due soli episodi mentre il terzo, anche se già girato, andrà in onda nel 2021. Con la scomparsa dello scrittore Camilleri e del regista Alberto Sironi il futuro della serie è incerto. Lo stesso Zingaretti ha dichiarato che non ci sono certezze sulla continuazione o meno della fiction, che da più di vent'anni tiene incollati allo schermo milioni di spettatori.

Luca Zingaretti tornerà a vestire i panni del commissario Montalbano in prima serata su Rai 1 in due nuovi episodi, il primo dei quali andrà in onda il 9 marzo dopo aver debuttato il 24 febbraio nelle sale cinematografiche italiane.

In 'Salvo amato, Livia mia' accanto a Zingaretti il pubblico ritroverà Peppino Mazzotta (Fazio), Cesare Bocci (Mimì Augello), Angelo Russo (Catarella) e Sonia Bergamasco (Livia).

La regia dell'episodio è stata affidata allo stesso Zingaretti, subentrato in corsa dopo la morte del regista Sironi.

All'attore è stato chiesto in più di un'intervista cosa potesse dire al pubblico sul futuro della serie e la risposta è sempre stata la stessa. La scomparsa sia di Camilleri che dello storico regista ha creato un alone di incertezza intorno alla fiction della quale è stato girato un terzo episodio oltre ai due inediti in onda il 9 e il 16 marzo.

Zingaretti ha dichiarato di non sapere cosa accadrà e che si prenderà un periodo di pausa per vedere se continuare con eventuali altri episodi, oppure se decidere con la produzione di mettere la parola fine alle avventure del commissario più famoso della tv italiana. In ogni caso, il terzo episodio, già girato, sarà trasmesso su Rai 1 nel 2021.

Il commissario Montalbano 'Salvo amato, Livia mia' al cinema fino al 4 marzo

Rai Fiction, Palomar e Nexo Digital hanno deciso di prorogare fino a mercoledì 4 marzo la proiezione nei cinema dell'episodio inedito de Il commissario Montalbano 'Salvo amato, Livia mia', inizialmente prevista fino al 26 febbraio.

La Nexo Digital ha dichiarato di aver preso questa decisione per sostenere l'industria cinematografica e gli esercenti in questo momento delicato in cui, a causa dell'allarme Coronavirus, l'uscita di alcune pellicole è stata rimandata e alcune sale sono state temporaneamente chiuse al pubblico.

La Palomar ha aggiunto che i proventi derivanti dalle proiezioni saranno devoluti all'ospedale Spallanzani di Roma e all'Associazione Pazienti Ematologici dell'ospedale di Sant'Andrea.