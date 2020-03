Alessandro Tersigni, amato attore ne Il Paradiso delle Signore 4, ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto che lo ritrae in compagnia del suo adorato cane, mentre come tutti gli italiani si trova ad affrontare l'emergenza sanitaria in corso.

Tersigni ha dedicato un messaggio di speranza ai fan, un modo per far sentire la sua presenza e il suo affetto anche in questi giorni bui, sebbene un timido sole si sia affacciato sui cieli di Roma.

Il Paradiso delle Signore 4 ferma le riprese

È notizia di un paio di giorni fa lo stop delle riprese della soap opera in onda su Rai 1 campionessa di ascolti.

Una scelta consapevole, vista la situazione d'emergenza che ha colpito il nostro Paese e non solo. Molti degli interpreti de Il Paradiso delle Signore si sono espressi a tal proposito sui social.

Giulia Arena, l'attrice che presta il volto a Ludovica, ha girato un video sul suo profilo Instagram nel quale racconta come sta affrontando la situazione nell'abitazione di Milano, città nella quale ha deciso di rimanere.

L'attrice ha spiegato di aver scelto di esporsi pubblicamente su una questione così delicata anche per dare il suo supporto ai fan che, dopo la notizia della sospensione delle riprese de 'Il Paradiso delle Signore 4', le hanno inviato migliaia di messaggi.

L'Arena ha ribadito quanto sia importante essere responsabili, per noi e per gli altri. Una responsabilità sociale che è dovere di tutti i cittadini, chiamati in prima linea ad essere consapevoli. Giulia ha scelto di condividere con i suoi fan la sua vita quotidiana che, come per tutti, è cambiata da un giorno all'altro. Una vita - precisa - non solo fatta di limiti ma anche di opportunità, in primis quella di essere capaci di fare differenza.

Alessandro Tersigni lancia un messaggio su Instagram

Tra gli altri attori che si sono esposti sui social per dare un messaggio di speranza, c'è anche l'affascinante Alessandro Tersigni. L'attore ha scattato una foto che lo immortala in una scena quotidiana come tante, sul tetto di un palazzo illuminato dal sole e in cui si intravede il suo cane.

#Iostosultetto e #Iostoacasa sono i due hashtag di Tersigni, che non ha mancato di fare un augurio a tutti coloro che in prima linea si stanno impegnando per sconfiggere questa triste realtà.

''L'Italia è grande'' ricorda Tersigni, un Paese forte anche grazie a chi lo rende tale.

Alessandro ha quindi invitato a restare uniti, sebbene con il paradosso di restare separati. Solo insieme infatti, sarà possibile vincere questa battaglia. Ad una utente poi, l'attore ha confidato che nel pomeriggio, con mascherina e guanti di protezione, scenderà con il cane. Tantissimi i messaggi di vicinanza e sostegno che Tersigni ha ricevuto.

Bello dunque il messaggio che vogliono dare gli attori de Il Paradiso delle Signore 4 che, nonostante lo stop temporaneo delle riprese, stanno vicino ai loro fan.