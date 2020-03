L'appuntamento con Il Paradiso delle signore resta confermato in prima visione assoluta su Rai 1. Mercoledì 1° aprile andrà in onda un nuovo attesissimo episodio che si preannuncia decisamente ricco di sorprese e colpi di scena per tutti i protagonisti che popolano il grande magazzino milanese ma anche per gli spettatori da casa che seguono con interesse le varie vicende. Occhi puntati soprattutto sulla delicatissima operazione cui vuole sottoporsi Federico Cattaneo per tornare a camminare, la quale però chiede un'ingente somma di denaro.

Il Paradiso delle signore, gli spoiler del 1° aprile: i soldi per l'operazione di Federico non ci sono più

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa mercoledì 1° aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Federico ha fatto la sua scelta: ha deciso di sottoporsi ad una nuova operazione che gli potrebbe permettere di tornare a camminare di nuovo sulle sue gambe.

Un'operazione che tuttavia non costa poco e chiede un ingente sforzo dal punto di vista economico e i suoi genitori non sono nella posizione di poterlo compiere. Tuttavia il colpo di scena arriverà nel momento in cui la zia Ernesta, che è stata accolta in casa proprio dai Cattaneo, deciderà di finanziare di tasca sua l'operazione di Federico.

Gli spoiler della soap opera rivelano che per i Cattaneo questo sarà un vero e proprio sollievo, anche perché in questo modo Federico potrà coronare il suo sogno.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fin quando non arriverà una clamorosa doccia fredda che smorzerà definitivamente l'entusiasmo di tutta la famiglia. Luciano, infatti, scoprirà che la zia Ernesta è stata truffata: la donna ha perso tutto i soldi che aveva messo a disposizione per l'operazione di Federico e quindi adesso sono di nuovo al punto di partenza.

Riccardo vorrebbe portare Angela al matrimonio di zia Adelaide

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 1° aprile in televisione, rivelano che Adelaide si dedicherà ai preparativi per le sue attese nozze e per l'occasione chiederà a Riccardo di farle da testimone di nozze. Una proposta che non dispiacerà al giovane, anche se chiederà ad Adelaide di poter portare al matrimonio anche Angela, ormai diventata la sua nuova fidanzata.

Tale richiesta, però, non piacerà per nulla alla perfida zia, la quale non vuole che Angela prenda parte alle sue nozze. Occhi puntati anche sulla nuova venere Laura, assunta in prova al Paradiso: nel corso del nuovo episodio in onda mercoledì pomeriggio verrà messa a dura prova da parte di Clelia.