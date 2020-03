A Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni riservano sempre grandi novità per i personaggi del grande magazzino di Milano. Nella puntata di mercoledì, 11 marzo, le colleghe di Angela continueranno a giustificare la sua assenza dal lavoro. Nel frattempo, Marina riceverà una proposta allettante, proprio quando si era convinta di stare con Rocco. Al Paradiso, la novità del bikini scatenerà diversi confronti, mentre per Adelaide ci sarà un avvicinamento con Ravasi. Infine, Marcello deciderà di andare a prendere Angela dalla Liguria.

Nelle anticipazioni di mercoledì 11 marzo, al Paradiso il bikini sarà al centro delle discussioni

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 11 marzo, raccontano che mentre Angela si troverà in Liguria in compagnia di Riccardo Guarnieri, Gabriella e Roberta dovranno giustificare la sua assenza dal lavoro. Per Rocco e Marina, invece, sembrerà finalmente arrivato il momento della felicità: dopo tanto penare, il magazziniere conquisterà il cuore della bella Venere. Proprio sul più bello, però, la loro serenità verrà interrotta da una proposta di lavoro che arriverà per Marina.

La ragazza si ritroverà a dover scegliere se restare a Milano continuando la sua vita, oppure trasferirsi per inseguire il suo sogno di fare l'attrice. Questa situazione rischierà di mettere in discussione il rapporto appena nato con Rocco.

Secondo le anticipazioni dell' 11 marzo, Marcello andrà su tutte le furie quando saprà dove si trova Angela

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 dell'11 marzo rivelano che, nella puntata di mercoledì, al grande magazzino continueranno le discussioni in merito al bikini.

La novità susciterà diverse sensazioni: l'innovazione si scontrerà con la tradizione. Nel frattempo, a villa Guarnieri, la contessa Adelaide si sentirà molto delusa dagli atteggiamenti distaccati di Umberto. Il comportamento del cognato porterà la donna ad avvicinarsi nuovamente ad Achille Ravasi. L'avvocato, però, nonostante dimostri molto interesse per Adelaide, in realtà ha dei secondi fini nei confronti della contessa D'Erasmo.

Intanto, Marcello, dopo aver scoperto che Angela si trova in compagnia di Riccardo, verrà anche a conoscenza del luogo del loro rifugio. Il ragazzo, quindi, andrà su tutte le furie e ruberà il furgone di Armando. Con il mezzo del magazziniere, Marcello si recherà a Rapallo e costringerà sua sorella a seguirlo, portandola via dalla villa di famiglia dei Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 4 dà appuntamento ai suoi telespettatori ogni pomeriggio a partire dalle 15:40 su Rai 1, dal lunedì al venerdì.