Il Paradiso delle Signore 4 è giunto alla fine di una settimana densa di avvenimenti e nuove emozioni. Nella puntata di venerdì 6 marzo, ci sarà molta agitazione da parte di Gabriella che nasconderà a Salvatore di aver visto Cosimo la sera precedente: Marcello, intanto scoprirà tutto. Umberto Guarnieri comincerà la propria risalita contando sull'investimento del gas, mentre Federico sarà molto felice per il lavoro. Per Angela, infine, arriverà la gioia dell'abbraccio del figlio, ma anche il dolore di doverlo salutare: per questo commetterà un gesto estremo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì, 6 marzo, raccontano che per Federico saranno giorni ricchi di soddisfazione grazie alla pubblicazione del suo primo articolo. Umberto, nel frattempo, sarà impegnato a risalire la china concentrandosi sul suo affare con il gas. Il nuovo investimento potrebbe essere la via del riscatto e del recupero per la sua immagine che negli ultimi tempi era stata oggetto di una pesante sconfitta.

Intanto al Paradiso comincerà una nuova giornata lavorativa tra l'entusiasmo di alcune commesse le preoccupazioni di altre.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 6 marzo rivelano che, nella puntata di venerdì, Gabriella sarà molto irrequieta dopo la serata trascorsa con Cosimo. La signorina Rossi, per evitare gelosie nocive al suo rapporto con Salvatore, deciderà di tenere nascosto al fidanzato di aver visto Bergamini al Circolo.

Gli sforzi della stilista, tuttavia, non serviranno a molto perché Marcello scoprirà questa verità.

Nel frattempo, grazie al prezioso intervento di Riccardo, per Angela non sarà più impossibile incontrare suo figlio. La Venere, infatti, riuscirà a rivedere il piccolo Matteo e per lei l'emozione sarà immensa. Purtroppo la felicità di aver incontrato suo figlio, lascerà ad Angela anche un vuoto insostenibile perché sarà consapevole che quell'episodio non potrebbe più ripetersi.

Affranta dalla costrizione di dover dire ancora una volta addio al piccolo Matteo che tanto aveva cercato, Angela commetterà un gesto estremo che destabilizzerà tutti.

Il Paradiso delle Signore 4, la fortunata soap con oltre un milione e mezzo di telespettatori, è un appuntamento fisso dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:40. Le vicende di varie famiglie della Milano degli anni Sessanta si intrecciano in episodi sempre emozionanti e ricchi di colpi di scena.