La fortunata soap opera Il Paradiso delle signore, in onda sulla prima rete della Rai a partire dalle ore 15:40 continua ad essere avvincente. Nell’episodio che i telespettatori vedranno il 2 aprile 2020, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) accecato dalla gelosia nei confronti della propria fidanzata Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), perderà la pazienza. Il giovane siciliano disposto a tutto per non perdere la talentuosa stilista, si scontrerà fisicamente con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini).

Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) invece deciso ad ottenere la cifra necessaria che possa permettere a Federico (Alessandro Fella) di sottoporsi ad un costoso intervento chirurgico, penserà di chiedere aiuto ad un usuraio.

I Cattaneo non si arrendono, Adelaide dubita di Riccardo

Gli spoiler della 119esima puntata che occuperà Rai Uno giovedì 2 aprile 2020, dicono che Luciano, Federico, e Silvia, non perderanno la speranza. In poche parole i coniugi Cattaneo e il figlio pur essendo disperati poiché la zia Ernesta non potrà più aiutarli economicamente, continueranno a farsi forza.

Intanto Gabriella farà vedere alle veneri del paradiso una notizia pubblicata in una rivista francese, in cui sarà presente una sua foto con Cosimo. Nel contempo Adelaide dopo essere stata messa in guardia da Achille, comincerà a dubitare che suo nipote Riccardo sia veramente la persona adatta per occuparsi della gestione del suo patrimonio. Umberto non appena verrà a conoscenza che sua cognata non si fida di suo figlio, proprio adesso che è più responsabile, cercherà di farla ragionare invitandola a riflettere bene prima di fare mosse azzardate.

Salvatore affronta Cosimo, Luciano vuole rivolgersi ad un usuraio

Il Ravasi proprio quando la contessa di Sant’Erasmo sarà intenzionata a privare il fratello di Marta dalla procura, le consiglierà di ricucire il rapporto con il giovane rampollo. Successivamente Salvatore sempre più triste a causa della momentanea separazione da Gabriella, troverà il coraggio di affrontare il Bergamini. Purtroppo il barista siciliano a causa della folle gelosia non riuscirà a contenere la sua rabbia, visto che ferirà Cosimo dandogli un pugno.

Ancora una volta al centro delle trame ci sarà Luciano, che vorrà trovare la giusta soluzione per consentire al figlio di operarsi. Il ragioniere del magazzino più lussuoso di Milano dopo aver riflettuto a lungo, sceglierà di rivolgersi ad uno strozzino con l’obiettivo di entrare in possesso del denaro che servirà a Federico. Il gesto del Cattaneo non passerà di certo inosservato a Clelia, che per impedire che la sua vecchia fiamma si cacci in una brutta situazione avviserà subito Silvia.