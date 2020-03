Il Paradiso delle signore terrà compagnia ai fedeli telespettatori anche in questo momento particolare con le sue storie ricche di colpi di scena ed emozioni.

Le trame inerenti le puntate in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, rivelano che Salvatore - non sopportando più la lontananza da Gabriella - deciderà di affrontare Bergamini, ma la gelosia prenderà il sopravvento e gli darà un pugno. Nel frattempo, Luciano per reperire i soldi per l'operazione di Federico penserà di rivolgersi ad un usuraio mentre Clelia metterà alla prova Laura.

Infine, Achille Ravasi continuerà a tessere la sua tela.

Federico vuole sottoporsi all'intervento

Le trame Il Paradiso delle signore dal 30 marzo al 3 aprile, rivelano che Gabriella non potendo tornare subito a causa dell'influenza, resterà in albergo. La giovane avendo intenzione di tornare il mattino seguente, avviserà soltanto Roberta della sua decisione e quando Salvatore lo scoprirà ci resterà piuttosto male. Non appena si vedranno, i malintesi tra loro si moltiplicheranno, ma nessuno dei due farà un passo indietro per ricucire il loro rapporto.

Al contrario, Salvatore sarà sempre più geloso e Gabriella non potendone più, gli chiederà una pausa di riflessione.

Intanto, a soffrire della situazione venutasi a creare tra i due giovani, sarà Agnese, la quale preoccupata si rifugerà in Armando. Nel frattempo, Federico sarà determinato a sottoporsi all'intervento con la speranza di tornare a camminare, ma poiché si tratta di un'operazione piuttosto costosa, la famiglia Cattaneo dovrà fare degli importanti sacrifici per trovare il denaro necessario.

Poco dopo, Laura Parisi affronterà il suo primo giorno da 'Venere', dopo che Vittorio le avrà concesso una prova di una settimana nonostante non avesse conquistato Clelia. La giovane entrerà subito in sintonia con le colleghe conquistando la loro simpatia.

Più tardi, i Cattaneo già in difficoltà per l'operazione di Federico, riceveranno un'altra brutta notizia, l'anziana zia Ernesta si è sentita male e Luciano dovrà correre da lei.

Nel frattempo, sia lui sia Silvia faranno i salti mortali per trovare la somma necessaria a pagare l'operazione del loro figliolo anche se non hanno proprio idea di come fare a reperirli.

Il Paradiso delle signore, spoiler fino al 3 aprile: zia Ernesta truffata

Gli spoiler Il Paradiso delle signore fino al 3 aprile, ci raccontano che al grande magazzino, Laura conoscerà meglio le future colleghe. Nel frattempo, Marta che non si rassegna all'idea di non poter essere madre, scoprirà che la sua amica Camilla è rimasta incinta grazie ad una cura per la fertilità e vorrebbe tentare quella strada, ma Vittorio non sarà d'accordo con lei.

Poco dopo, la zia Ernesta scoprirà che i Cattaneo hanno bisogno di soldi per l'operazione di Federico e si offrirà di finanziare l'intervento per sdebitarsi dell'accoglienza che le hanno riservato. Luciano e Silvia avranno finalmente una speranza e per tale motivo anche se per loro è sempre più difficile vivere insieme, continueranno a mantenere in piedi il loro matrimonio.

Intanto, a Villa Guarnieri, Adelaide chiederà a Riccardo di farle da testimone di nozze, ma quando quest'ultimo le chiederà di poter portare Angela alla cerimonia nuziale, non la prenderà per nulla bene. Achille, a tal proposito, cercherà subito di approfittare della situazione insinuando nella futura sposa il dubbio che il nipote non sia davvero affidabile ed in grado di gestire il suo patrimonio ed inoltre si proporrà come suo amministratore.

Più tardi, Al Paradiso Clelia metterà alla prova Laura per evitare che accada ciò che accadde con Patrizia Vega e così la toccherà nel suo punto più debole per stuzzicarla e capire come se la cava. Roberta, vista la situazione, le offrirà sostegno.

Poco dopo, Salvatore inizierà a sentire sempre più la lontananza da Gabriella al punto da avvertire un vuoto nel suo cuore. In questa situazione, Cosimo Bergamini ci andrà a nozze e si dichiarerà a Gabriella. Nel frattempo, Vittorio e Marta saranno in totale disaccordo circa la possibilità di perseguire la strada della cura per la fertilità: lei spingerà per provarci mentre lui non vorrà saperne.

Più tardi, Luciano farà una brutta scoperta riguardante zia Ernesta. La donna è stata vittima di una truffa e non possiede più il denaro con cui era convinta di poter finanziare l'intervento del nipote.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Luciano pensa di rivolgersi a un usuraio

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, vedremo i Cattaneo dover incassare l'ennesima batosta relativa alla truffa subita da zia Ernesta. Tuttavia, l'intera famiglia continuerà ad essere speranzosa nonostante la situazione non sia delle migliori. Nel frattempo, al Paradiso, Gabriella mostrerà alle 'Veneri' un articolo di giornale francese che la ritrae in compagnia di Cosimo.

Poco dopo, Adelaide che si fida completamente di Achille, inizierà a chiedersi se sia il caso di revocare l'incarico di amministratore a Riccardo. Umberto, non appena lo verrà a sapere, parlerà con lei e gli chiederà di riflettere bene prima di prendere una decisione definitiva visto che il ragazzo è maturato molto ed inoltre ha sempre dimostrato di tenere a lei. Intanto, Achille continuerà a tessere la sua tela ed in maniera subdola, consiglierà alla sua futura sposa di provare a ricucire il rapporto con suo nipote.

Nel frattempo Salvatore sempre più in crisi per la distanza da Gabriella, deciderà di affrontare Cosimo, ma poi sarà ancora una volta preda della gelosia e lo colpirà con un pugno.

Più tardi, Luciano conscio dell'importanza che l'operazione ha per Federico, non vorrà arrendersi e sarà disposto a tutto pur di mettere insieme la cifra necessaria, persino a rivolgersi ad un usuraio.