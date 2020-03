Il Paradiso delle signore è sempre pronto a rinnovarsi nelle storie come nel cast inserendo nuovi personaggi. Proprio nell'episodio andato in onda ieri pomeriggio è stata introdotta colei che diverrà la nuova Venere del grane magazzino, ovvero Laura interpretata da Arianna Montefiori. La giovane attrice ha rilasciato una breve intervista al portale TvSerial nella quale ha raccontato come sta passando questi giorni di quarantena dovuta al delicato periodo che stiamo vivendo ed ha svelato alcune caratteristiche del suo personaggio.

Arianna Montefiori: 'Guardo serie tv e film'

Arianna Montefiori, l'attrice che presta il volto alla nuova Venere, Laura ne Il Paradiso delle signore ha rilasciato una breve intervista al sito web Tvserial e nel rispondere alla domanda su come sta passando il tempo in questo periodo delicato in cui tutti siamo impossibilitati ad uscire di casa se non per motivi necessari ha detto: 'In questo periodo sto guardando molte serie tv e film anche perché essendo il mio lavoro quello dell'attrice vedere serie tv e film per me è il massimo'.

Non è però, l'unica cosa che fa, la giovane interprete ha rivelato che sta anche riscoprendo la passione per i dolci ed ogni giorni ne fa uno diverso. Prepara crostate, torte alle mele e crumble. Ha poi parlato di come avrebbe affrontato un periodo come questo il suo personaggio dicendo che l'avrebbe fatto con grande determinazione trovando il lato positivo.

Arianna Montefiori: 'Mi manca andare sul set'

Il Paradiso delle signore, come sappiamo da un po' ha interrotto le riprese e per tale motivo la collega di Tvserial ha chiesto ad Arianna Montefiori cosa le mancasse di più del set ed in generale del suo lavoro. A tal proposito la giovane interprete ha risposto con le seguenti parole: 'Quello che mi manca di più del set, devo dire che mi manca tutto, mi mancano i colleghi, mi mancano i registi, gli autori, i parrucchieri, i truccatori, mi manca recitare con i miei colleghi, mi manca persino alzarmi alle cinque per andare sul set perché amo il mio lavoro.

Mi manca tutto l'insieme, mi manca un po' la vita che facevo prima, ma sono sicura che presto questo periodo passerà e tornare al Paradiso sarà un momento molto emozionante'.

Arianna ha poi svelato con quali colleghi ha legato di più ed ha detto che sicuramente ha legato molto con Emanuel Caserio, l'interprete di Salvatore Amato visto che hanno molte scene insieme. Oltre a lui, ha legato molto con Federica De Benedittis perché da piccole facevano danza insieme ed in realtà si conoscono da oltre dieci anni e poi si sono ritrovate sul set. L'attrice ha detto che in realtà ha legato un po' con tutti, in quanto sono tutti molto carini e disponibili e ciò è fondamentale visto che si passano molte ore sul set e se non fosse così sarebbe un problema.

Arianna Montefiori: 'Laura ha un passato che l'ha resa determinata e sfacciata'

Infine, Arianna Montefiori ha parlato del suo personaggio a Il Paradiso delle signore, ovvero la Venere Laura svelando alcune sue caratteristiche. L'attrice ha detto: 'Laura è una ragazza molto determinata ed un po' sfacciata ed infatti avete visto che non si è fatta scrupoli a chiedere a Salvatore di lasciarle provare ad aggiustare la macchina del caffè. Questo carattere è dovuto al suo passato. Tuttavia è anche una ragazza molto solare e divertente ed anche un po' pasticciona e scoprirete man mano con le puntate qualcosa in più di lei.

Essendo una ex pasticciera, come commessa sarà un po' imbranata, ma determinata ad imparare'.

Infine, Arianna ha ringraziato tutti i fan della soap che giornalmente la seguono ed ha svelato di sperare che il suo personaggio possa piacere al pubblico e che li faccia divertire. Ha detto di essere contenta ed onorata di far parte della grande famiglia de Il Paradiso delle signore.