Il Paradiso delle signore è una soap molto amata dal pubblico televisivo e tra i personaggi più amati c'è sicuramente il simpaticissimo Salvatore Amato. Il ragazzo, in questa seconda edizione pomeridiana della soap ha avuto un'importante evoluzione a livello lavorativo passando da semplice cameriere a proprietario della caffetteria insieme al suo amico Marcello. Emanuel Caserio, il suo interprete ha rilasciato un'intervista al portale Tvsoap nella quale ha raccontato la sua esperienza sul set de Il Paradiso ed ha svelato alcune curiosità su sé stesso.

Emanuel Caserio: 'Sento di essere amico dei fan'

Emanuel Caserio, l'attore che presta il volto a Salvatore Amato ne Il Paradiso delle signore nella sua intervista a TVsoap ha parlato del rapporto che ha con i fan. Il giovane ha rivelato che non crede che la sua vita sia molto cambiata, ma di aver conosciuto un aspetto che non conosceva affatto, ovvero l'apprezzamento del pubblico. Emanuel è entusiasta del fatto che i fan della soap, lo fermino per strada e lo abbraccino trattandolo come un amico o addirittura un familiare.

A proposito di quest'aspetto, l'interprete ha detto: ' I fan sono rimasti affascinati dalla simpatia di Salvatore ed io mi sento un loro amico'

Emanuel Caserio: 'Sono diverso da Salvatore, ma lui mi aiuta ad affrontare i momenti no'

Nel corso dell'intervista, Emanuel Caserio ha parlato del rapporto con Salvatore, ovvero il suo personaggio. Il giovane interprete alla domanda sulla somiglianza o meno con Salvatore ha risposto: ' Sono diverso da lui, io sono molto pessimista.

Tuttavia, Salvatore mi sta dando tanto e mi aiuta ad affrontare i momenti no. Stando tutti i giorni sul set, può succedere a volte di avere dei periodi difficili derivati da problemi personali. Interpretare Salvatore mi ha aiutato a superare questi momenti perché dovendo far trasparire la sua positività e la sua simpatia, indosso una maschera e dimentico tutto'.

Emanuel Caserio: 'I mie modelli sono Massimo Troisi e Joaquin Phoenix'

Emanuel Caserio che ne Il Paradiso delle signore interpreta Salvatore Amato, ha poi parlato di sé stesso svelando alcune curiosità, in modo tale che il pubblico che segue la fiction lo conosca un po' meglio. Il giovane attore ha innanzitutto detto di essere un ragazzo ingenuo, riflessivo, generoso e buono. In seguito ha parlato della sua vita privato rivelano che al momento si sta concentrando sul lavoro anche perché in passato ha avuto una storia importante che ha minato la sua sicurezza e la fiducia ed ora fatica ad innamorarsi, ma che se dovesse succedergli vorrebbe che fosse la storia della vita.

Dopo aver parlato della sua vita privata, Emanuel ha svelato chi sono i suoi riferimenti artisti con queste parole: 'Ho amato e amo ancora, il compianto Massimo Troisi per l'umiltà e l'ingenuità che trasmetteva, in quanto quando recitava, la sua persona veniva fuori aldilà del personaggio che interpretava. Oltre a lui, c'è Joaquin Phoenix che interpretato in maniera magistrale Joker raccontando il dolore e la sofferenza della società moderna'.

Infine ha parlato dei suoi sogni lavorativi e di come spende il tempo libero. Per quanto riguarda ciò, Emanuel ha detto che vorrebbe avere un ruolo da protagonista al cinema in un film che possa toccare le corde della vita, sia quelle drammatiche sia quelle comiche.

In seguito ha riferito che il poco tempo libero che ha lo passa in palestra e che gli piace disegnare e creare cose con i palloncini. In realtà gli piace qualsiasi cosa creativa. Ha poi svelato i suoi gusti gastronomici ammettendo di sfondarsi letteralmente di gelati e che non potrebbe fare a meno della pizza che è il suo piatto preferito.