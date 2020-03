Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore il pubblico assisterà all'uscita di scena di un personaggio, ovvero Marina Fiore. La giovane, infatti, ha ricevuto una proposta lavorativa molto interessante, che la porterà a lavorare a Roma. Si tratta del lavoro che ha sempre sognato, pertanto, sarà posta dinanzi una difficile scelta. Da un lato ci sarà la sua neonata relazione con Rocco Amato, dall'altro la sua carriera professionale.

La fanciulla deciderà d'inseguire il suo sogno ponendo fine alla storia con il siciliano.

Il posto della venere uscente, però, non rimarrà vacante a lungo. A sostituire la giovane, infatti, arriverà Laura, interpretata dall'attrice Arianna Montefiori.

Marina Fiore accetta la proposta di lavoro a Roma e lascia la soap

I colpi di scena non mancheranno all'interno de Il Paradiso delle signore. La soap opera si sta preparando a salutare una tra le protagoniste che ha generato maggiore sgomento nelle ultime settimane, ovvero Marina Fiore. L'aspirante attrice è stata in grado di far perdere la testa a Rocco.

Il magazziniere si è invaghito di lei ed ha fatto di tutto pur di attirare la sua attenzione. Proprio nel momento in cui era riuscito nel suo intento, però, è arrivato un colpo di scena: un'importante proposta lavorativa allontanerà la ragazza da Milano. Per adesso non è chiaro se la sua partenza sarà definitiva oppure se tornerà successivamente all'interno della soap opera.

L'arrivo di Arianna Montefiori, alias Laura

Quello che si sa, però, è che l'attrice che interpreta il personaggio della venere in questione, Ludovica Coscione, è stata coinvolta in un nuovo progetto lavorativo, che la spinge ad abbandonare per un po' di tempo la soap opera. A ogni modo, a fronte di questa partenza, ci sarà immediatamente un nuovo arrivo. A sostituire la giovane venere, infatti, ci sarà Laura, interpretata da Arianna Montefiori.

L'attrice 25enne è nota ai telespettatori per aver recitato in fiction come Don Matteo, Che Dio ci aiuti e L'Isola di Pietro. La ragazza è anche molto amica di Diana Del Bufalo ed è fidanzata con Mattia Briga, rapper lanciato dal talent show Amici nel 2015.

Pausa temporanea delle riprese

L'ingresso in scena del personaggio di Laura dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane. Per il momento le riprese de Il Paradiso delle signore sono state sospese a causa dell'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutto l'Italia. Tuttavia l'appuntamento che va in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 15:40 circa, su Rai 1, sarà garantito almeno per un altro mese, considerando la distanza temporale che intercorre tra le registrazioni e la messa in onda.